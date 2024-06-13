Соглашение по использованию Starlink в Украине продлили на полгода

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки продлило соглашение с компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска на использование в Украине терминалов спутниковой связи Starlink. Соглашение будет действовать еще шесть месяцев.

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Об этом пишет издание Bloomberg. Как отметила пресс-секретарь Командования космических систем Бонни Пойндекстер, контракт с фирмой Маска составляет около $14 млн и рассчитан до 30 ноября.

В то же время общая сумма контракта Starlink уже превышает $40 млн. Соглашение обеспечивает доступ к Starlink, аппаратуре и поддержке клиентов на согласованных условиях.

Как пишут журналисты, продление контракта может означать, что "обе стороны преодолели спор по использованию терминалов" в зоне ведения боевых действий в Украине.

Ранее это соглашение вызвало беспокойство у самого Маска, который угрожал сократить финансовую поддержку Starlink в Украине, заявив, что его компания не может нести расходы до бесконечности. Он также заявил, что терминалы не предназначены для военного использования.

В 2023 году Пентагон подписал с SpaceX контракт на сумму $23 млн на оплату терминалов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Илон Маск сказал, что SpaceX пытается противодействовать попыткам России "заглушить" спутниковую связь Starlink в Украине. Предприятие тратит на это "значительные ресурсы".

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