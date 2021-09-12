Когда мы впервые увидели заглавное фото, сразу возникло ощущение того, насколько огромная это "игрушка" Super Heavy Booster 4, а следом – еще одно: неужели это все полетит? Хотя в нижней части аппарата выложена такая частая грядка двигателей, что пожалуй полетит и не такое. В любом случае, ничего подобного, способного летать и не просто летать, а толкать громадный груз, на данный момент никто больше не делает.

Фото это сделано во время второй "выкатки" ускорителя на стартовую площадку. Впервые это было сделано в начале августа и тогда было непонятно, зачем это было сделано. Ведь по устоявшейся традиции, первые две серии тестов на давление проводились только с корпусом аппарата, без прикрепленных к нему двигателей. Оно и понятно, ведь в случае аварии – корпус взрывается от давления и наверняка он погубит и двигатели, если бы те были поставлены на ракету. А тогда сразу поставили 29 двигателей еще до первых тестов.

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Через несколько дней ракету убрали со старта и с нее сняли все двигатели. Пояснение именно этого шага оказалось простым и логичным. В SpaceX рассказали о том, что на ускорителе еще не закончены все работы по прокладке необходимых коммуникаций и в том числе, трубопроводов, идущих от топливных танков – к двигателям, а вот вопрос о том, зачем их устанавливали и вообще – зачем ракету выкатывали на старт, остался открытым. Были предположения о том, что на самом деле, это надо была репетиция разборки-сборки перед стартом, но скорее всего, причина тут в другом. Как видно из этого фото, стартовая площадка в Бока-Чика или как его уже называют – Starbase, выглядит совершенно не так, как на мысе Канаверал.

Здесь все другое и в первую очередь – посадочное место для ускорителя. Видимо, надо было разобраться как с компоновкой ракеты, так и старта до того, как начнутся летные испытания. Надо было иметь уверенность в том, что все соединения и крепления ракеты и стартового стола стоят на месте и им не мешает "частокол двигателей", которыми усеяна корма ракеты.

Ну а сейчас приходят новые подтверждения того, что не только ракета, но и стартовый комплекс, а особенно – его коммуникации, требуют скоростных доработок, поскольку без них невозможно перейти к практическим полетам. Дело в том, что ускоритель Super Heavy B4 и сам корабль требуют намного больше топлива, чем все то, что сейчас летает у SpaceX. А ведь известно, что заправка жидкотопливной ракеты начинается примерно за час до старта и заканчивается за несколько минут до взлета.

Это значит, что все то гигантское количество топлива, которое надо очень быстро переправить в танки ракеты, должно быть где-то рядом задолго до того, как оно может понадобиться. Но поскольку топливом является сжиженный метан, а окислителем – жидкий кислород, то емкости должны быть соответствующими и подходящими для хранения как таких веществ, так и готовыми к давлению и температурам, при которых все это хранится.

И вот прямо сейчас заканчивается монтаж этих емкостей. Проще говоря, если бы ракета полностью была бы готова к старту еще вчера, запустить ее не получилось бы, поскольку топливная ферма еще не готова к нужному режиму заправки. Но наблюдатели говорят о том, что полная готовность будет уже в октябре, а утечки их SpaceX свидетельствуют о том, что компания может отказаться от привычных методов предполетного тестирования именно таких аппаратов и перейти к практике сквозного тестирования, когда готовое и полностью собранное изделие проходит все испытания одно за другим практически в один день и после этого, в том же виде – готовится к орбитальному старту.

Если это так, то первый старт новой транспортной системы может состояться уже в следующем месяце. По крайней мере, все к тому идет.

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