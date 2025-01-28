'Собрал много денег': Трамп пошутил о своем третьем президентском сроке

Президент США Дональд Трамп пошутил о вероятности своей баллотировки на третий президентский срок. Он заявил, что во время прошлых выборов собрал "много денег", которые якобы мог бы использовать для следующей избирательной кампании.

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При этом Трамп отметил, что согласно конституции США, президент не может пребывать в должности более двух сроков, в то время как в Штатах уже начались разговоры об изменениях этой нормы. Об этом пишет NBC News.

Двузначную шутку Трамп сделал во время встречи с конгрессменами-республиканцами из Палаты представителей в понедельник, 27 января.

"Я собрал много денег на следующие гонки, которые, думаю, не смогу использовать для себя, но я не уверен на 100%. Я думаю, что мне не позволено снова баллотироваться", – цитирует издание слова президента США.

На этом тему Трамп не закрыл, поинтересовавшись возможностью баллотироваться после завершения текущей каденции у спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

"Позволено ли мне баллотироваться снова? Майк, я лучше не буду втягивать тебя в это", – обратился Трамп к Джонсону, вызвав улыбку у последнего и смех в зале.

Тему третьего президентского срока Трамп поднял всего через несколько дней после того, как сенатор-республиканец Энди Оглз призвал внести в конституцию страны поправку, позволяющую занимать высшую государственную должность одному человеку более двух сроков.

"Трамп доказал, что является единственной фигурой в современной истории, которая способна вернуть упадок нашей нации и восстановить величие Америки, и ему нужно дать время, необходимое для достижения этой цели. С этой целью я предлагаю поправку к Конституции, чтобы пересмотреть ограничения, наложенные 22-ой поправкой на президентские сроки. Эта поправка позволит президенту Трампу работать три срока, гарантируя, что мы сможем поддерживать смелое лидерство, в котором так нуждается наша нация", – заявил Оглз.

Если бы такие изменения были приняты, Трамп получил возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году.

Трамп, пишет NBC News, также не в первый раз поднимает тему третьего срока, правда, в форме шуток.

"Это будет самой большой честью в моей жизни служить не один раз, а дважды, трижды или четыре раза... Заголовки, заголовки фейковых новостей. Нет, будет служить дважды. Следующие четыре года я не буду отдыхать. Я не сдамся, и вместе мы не проиграем", – заявлял он на встрече со сторонниками во время избирательной кампании.

Уже через несколько дней после победы Трамп "шутил" на эту же тему с республиканцами из Палаты представителей.

"Подозреваю, что я больше не буду баллотироваться — если вы что-то не сделаете", — сказал он тогда.

Между тем, сенатор Майк Ли от штата Юта, старший член юридического комитета, несколько охладил сторонников идеи "третьего срока": он подчеркнул, что для того, чтобы реализовать такую возможность, необходимо менять конституцию – и выразил надежду, что обсуждение этой темы не дойдет до настаивания на изменении основного закона государства.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп подпишет указ о "Железном куполе" для США. Новый министр обороны США Пит Гегсет объявил, что произойдет это "в ближайшее время".

Также, по его словам, глава государства подпишет указы о ликвидации DEI (Diversity, equity, and inclusion, переводимого как разнообразие, равенство и инклюзивность. – Ред.) в Пентагоне и восстановлении войск, выведенных из-за требований COVID.

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