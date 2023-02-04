Собор Парижской Богоматери, разрушенный пожаром, могут открыть уже в следующем году - France24

Собор Парижской Богоматери снова будет радовать глаз туристов. Но полное открытие после разрушительного пожара 2019 года произойдет не раньше Олимпийских игр в Париже в следующем году.

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Об сообщило издание France24. Реконструкция должна быть завершена к концу 2024 года.

"Восстановление развивается быстрыми темпами", — заявил представитель Собора.

Власти ранее называли 8 декабря 2024 года — праздник Непорочного зачатия — вероятным крайним сроком.

Это означает, что собор 12-го века, который ранее ежегодно посещали около 12 миллионов человек, не сможет принимать участников Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в июле и августе 2024 года.

Но острый шпиль, добавленный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком во время реконструкции собора в XIX веке и заменивший предыдущий деревянный шпиль, пришедший в негодность, вернется на место к концу 2023 года, сообщили в министерстве.

Обрушение деревянного шпиля стало одним из самых драматичных моментов пожара 15 апреля 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар в соборе Парижской Богоматери повредил основную часть здания, однако удалось спасти бесценные реликвии, которые находились внутри храма.