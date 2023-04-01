Сносил все на своем пути: в США пронесся мощный торнадо, пострадали сотни людей. Фото и видео

31 марта в штате Арканзас в США пронесся мощный торнадо. В городе Литл-Рок ранения получили минимум 600 жителей, десятки тысяч остались без электроснабжения.

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Сильнейший смерч крушил здания и переворачивал автомобили, под угрозой остаются около 15 миллионов американцев. Об этом сообщает Еxpress.

По данным издания, в результате торнадо в США пострадали по меньшей мере 600 человек: они получили ранения разной степени тяжести. По данным местных властей, минимум один пострадавший находится в критическом состоянии.

Особенно сильные разрушения стихия причинила в Литл-Роке, городе в штате Арканзас. Там свыше 70 тысяч человек остались без электричества.

Мощный торнадо переворачивал автомобили, выкорчевывал деревья и крушил здания.

При этом специалисты прогнозируют новые стихийные бедствия, вследствие которой под угрозой могут оказаться около 15 миллионов американцев, проживающих от южной части Арканзаса до северной Айовы.

"Будет много гроз… торнадо, разрушительные ветры и сильный град", — предупредил профессор метеорологии Северного Иллинойса и эксперт по торнадо Виктор Генсини.

По данным Национальной метеорологической службы США, свыше 350 тысяч человек оказались в опасности вследствие "подтвержденного большого и разрушительного торнадо".

"Жительница Литл-Рока Ники Скотт укрылась в ванной после того, как ее муж позвонил и сказал, что к ней приближается торнадо. Она услышала, как разбилось стекло, когда торнадо пронесся мимо и, выглянув, обнаружила, что ее дом был одним из немногих, не раздавленных деревьями", – пишет издание.

Напомним, несколько дней назад в штате Миссисипи из-за торнадо погибли 26 человек, десятки получили ранения. Несколько городов получили сильные разрушения, один из них уничтожен полностью.

Президент США объявил на территории штата чрезвычайное положение. Федеральный бюджет выделяет деньги на восстановление причиненных стихией разрушений.