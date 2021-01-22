"Улетел наш Трампушка, улетел!" – кривляясь, заголосил Владимир Соловьев, начав свой очередной "Вечер" от 20.01.2021, посвященный, естественно, инаугурации Байдена. После чего передал слово "политологу" Дмитрию Дробницкому, который первым делом сообщил, что он "очень озабочен" тем, что происходит в США. Озабоченный "политолог" Дробницкий рассказал, что демократы, придя к власти, уже устроили в своей стране репрессии, а в ближайшем будущем масштаб репрессий будет таким, что "маккартизм покажется детским утренником".

"Америку ждет 37-й год!" – радостно встрял Соловьев и весело захихикал. Не без труда вернув себе слово, "политолог" Дробницкий отметил упорство американцев в достижении поставленной цели. "Если американцы решили устроить репрессии, они их устроят!" – сообщил "политолог" Дробницкий и тут же перешел к прогнозам, предположив, что "репрессии, которые устраивали "красные кхмеры" в процентном отношении были меньше, чем демократы США устроят в своей стране". Если верить озабоченному "политологу", то Байден собирается закопать заживо, сжечь, раздавить бульдозерами или просто перерезать горло трети населения США, то есть более 100 миллионам человек.

В качестве неопровержимого доказательства столь невиданной кровожадности 46-го президента США озабоченный "политолог" Дробницкий привел тот факт, что демократы собираются создать комиссию по расследованию событий 6.01.2021. Вероятно, чтобы заслужить снисхождение обитателей российского телевизора новым властям США надо было просто не обратить внимание на захват Капитолия и бесчинства, учиненные погромщиками в здании американского парламента. Судя по всему, именно так, по мнению "экспертов" поступили бы российские власти, если бы кто-то захватил здание Госдумы и устроил там погром…

Помимо неизбежного 37-го года и геноцида, Америку при демократах ждут еще невиданные в истории испытания, о которых с содроганием поведал Соловьев. "Американцам придется по капле выдавливать из себя "белость" и гетеросексуальность!" – со странной смесью страдания и злорадства сообщил Соловьев и тут же показал на своем пухлом теле сам процесс этого выдавливания. Следует признать, что в исполнении Соловьева эта процедура выглядела омерзительно.

Насмерть напугав телезрителей ужасами, которые ждут простых американцев при демократах, Соловьев передал слово "политологу" Николаю Злобину, который тут же признался, что ему не понравился "этот Вашингтон" и "эта инаугурация" и в конце сообщил, что "Лукашенко отдыхает". Надо признать, что после сравнения Байдена с Пол Потом аналогия с Лукашенко выглядела просто неприкрытой лестью в адрес нового президента США.

Если в студии Соловьева больше говорили о том, что ждет США при Байдене, то в программе "60 минут" больше вспоминали Трампа, которого наперебой благодарили.

"Нам сегодня грустно, потому что вместе с Дональдом Трампом уходит мечта", – такими словами начал свой дифирамб в адрес 45-го президента США сотрудник "Коммерсанта" Алексей Наумов. – "Он, уходя, сказал "спасибо". Нам, русским, тоже есть за что сказать спасибо Дональду Трампу! Спасибо за то, что он обнажил проблемы американской демократии! Спасибо, что он легализовал беспринципность во внешней политике, и мы теперь можем реализовать свои интересы, не оглядываясь на права человека и на Запад! Спасибо, что он бился за свободу слова в социальных сетях против сетевых воротил! Пусть идет с миром! Русской ненависти в его след не будет!".

"За что мы можем благодарить Трампа? За то, что он этот "Град на холме" показал в истинном свете!" - сообщил, вторя сотруднику "Ъ" Наумову, депутат Журавлев. – "Они его за это убрали. За счет разрушения государства. А теперь демократия упала во всем мире. Теперь каждый может строить свою демократию по своему разумению, не оглядываясь на США. И за это мы ему можем быть благодарны". Конец цитаты.

Поблагодарив Трампа за то, что тот на радость России уронил демократию, депутат Журавлев обратил свой взор на Байдена, и взор его омрачился. "Трамп войну не развязал, а этот (Байден – И.Я.) непременно начнет". Поведав о кровожадных планах Байдена, депутат Журавлев в качестве доказательства спел частушку, в которой выразил свое отношение к кадровой политике нового президента США. Вот она, эта частушка:

"Подбирал команду Байден – с геями намучался,

Взялся он за трансвеститов – с ними все получится!"

После этого в студии "60 минут" окончательно перешли к сравнительному анализу 45-го и 46-го президентов США с точки зрения эстетики и физиологии.

"Обратите внимание на восхитительную Меланию! Смотрите, вот она переоделась!" – Ольга Скабеева не могла скрыть своего восторга от первой леди США № 45. И тут же не упустила возможности воткнуть и провернуть шпильку в тело ее преемницы: "Какая была прекрасная Мелания – нынешняя, конечно, явно не то!".

"То, что Байден думает, это уже хорошо", – порадовался собственному остроумию сотрудник "Коммерсанта" Сергей Строкань. Вообще, все что связано с Байденом, обитатели всех студий российского телевизора воспринимали исключительно с иронией, все им в новом президенте США казалось смешным и недостойным серьезного обсуждения…

Примерно такими же уничижительными интонациями комментировали смену власти в США в Государственной думе. Открывая первое после каникул заседание, спикер Володин заявил, что "американская избирательная система архаична и неподконтрольна обществу и что государство с таким избирательным процессом не имеет права что-либо навязывать другим странам, а тем более "вмешиваться в их избирательные кампании". В унисон с ним выступила спикер Совета Федерации Матвиенко, сообщившая что "имидж США безнадежно испорчен".

Всю эту кремлевскую обслугу можно понять. Поскольку в американскую политику с уходом Трампа и приходом Байдена возвращается предсказуемость. И эта предсказуемость ничего хорошего путинскому режиму не сулит.

Вот что пишет в своей статье, опубликованной в Foreign Policy, Майкл Макфол. Бывший посол США в России предлагает администрации Байдена целую программу сдерживания России, включая серьезное ограничение присутствия российских информационных войск в медийном пространстве США, включая социальные сети.

Во внешней политике Макфол предлагает всемерно укреплять НАТО, развивать отношения с постсоветскими государствами, для создания санитарного кордона вокруг России. В отношении Украины предлагается предоставить ей нечто подобное нового плана Маршалла, с тем, чтобы, став демократической и преуспевающей, она контрастировала бы с обреченной на стагнацию Россией. Цель ставится вполне очевидная: ускорить крах путинского режима и создать условия, при которых с Россией после Путина можно будет иметь дело.

И пусть это пока лишь слова не Байдена, а Макфола, есть все основания полагать что в политике администрации Байдена будут поставлены весьма схожие цели. В этой ситуации Путину и его подельникам остается только достать из шкафа старые штампы и карикатуры в духе Кукрыниксов и начать обвинять Байдена в том, что он пытается справлять нужду в каждом российском подъезде, и восхвалять Путина за то, что тот не позволяет ему это делать.

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