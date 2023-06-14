Сможет вести избирательную кампанию: суд отпустил Трампа без ограничений

Суд в Майами отказался вводить ограничения на перемещения и не установил залог для экс-президента США Дональда Трампа в связи с делом о незаконном хранении секретных документов. Решение суда означает, что Трамп не будет подвергаться ограничениям в своей свободе передвижения в рамках этого дела.

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Об этом сообщает агенство Reuters. Бывший президент США сможет снова проводить свою предвыборную кампанию.

Решение суда о невведении ограничений на перемещения и отсутствии введения залога для Дональда Трампа не имеет прямого отношения к его избирательной кампании или президентским выборам. Это решение связано с конкретным делом о незаконном хранении секретных документов, в котором Трамп обвиняется по 37 пунктам. Он отрицает все обвинения, и сегодняшнее слушание является первоначальным этапом процесса, в рамках которого ему предъявляют обвинения.

Решение суда не оказывает прямого влияния на избирательную кампанию Трампа или его участие в выборах.

Бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Наути предъявили обвинения по 37 пунктам. В пятницу, 9 июня, было начато федеральное обвинение против бывшего президента Дональда Трампа и его соратника Уолта Наути.

Напомним, бывший президент США, республиканец Дональд Трамп 13 июня посетил зал Федерального суда в Майами, где его формально арестовали. Судебное разбирательство касалось вероятных нарушений, связанных с обращением с секретными документами на частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Адвокат Трампа официально подтвердил, что настаивает на невиновности своего клиента.

Как писал OBOZREVATEL:

– Среди 37 пунктов обвинения в отношении Дональда Трампа 31 связан с его преднамеренным хранением конфиденциальной информации, относящейся к национальной обороне.

– Это уже второе уголовное дело, связанное с Трампом. Весной ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающимся финансовых и бизнес-манипуляций.

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