В преддверии 11-й годовщины катастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погибли 96 человек, включая президента Польши Леха Качинського, в Варшаве анонсировали публикацию отчёта собственного расследования. Специально созданная комиссия пришла к выводу, что причиной трагедии стали не ошибки экипажа, на чём настаивает Россия, а детонация взрывного устройства на борту. Как считают в Польше, эту взрывчатку заложили в самолёт во время его ремонта в России в 2009 году.

На днях об этом рассказал председатель комиссии, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич. "Главный тезис, а точнее правда, есть такой, что самолёт был уничтожен в результате взрыва", — заявил он. По его словам, к этому привела "взрывчатка, найденная на элементах разбитого самолёта". Мачеревич отметил, что у комиссии нет следственных полномочий, и установлением лиц, которые заложили взрывчатку на "борт №1", займётся прокуратура. Он также уточнил, что "среди лиц, ответственных за отдельные действия, перечисленные в отчёте, вероятно, есть люди, которые будут интересны обвинению".

Напомним, 10 апреля 2010 года в России потерпел крушение президентский самолёт Ту-154 Воздушных сил Польши, выполняющий рейс по маршруту Варшава — Смоленск. При заходе на посадку в условиях сильного тумана он якобы крылом задел деревья, опрокинулся, рухнул на землю и загорелся. На борту находилось 96 человек — по официальной версии, никто из них не выжил (а если верить неофициальной версии, то в открытом доступе "гуляют" видео с места катастрофы, на которых слышны выстрелы...) В злой России встретили свою смерть президент Польши с супругой Лех и Мария Качиньские, высокопоставленные чиновники, известные политики, религиозные и общественные деятели, яркие представители польской общественности. Эта трагедия стала крупнейшей в истории авиакатастроф, в которых когда-либо погибали первые лица государства.

Злая ирония заключается в том, что делегация Польши летела в Россию с частным визитом, чтобы почтить память польских граждан, расстрелянных в начале апреля — конце мая 1940 года сотрудниками НКВД СССР. Тогда, согласно обнародованным архивным документам, было убито 21 857 человек, и в 2010 году была 70-я годовщина Катынского расстрела.

Впервые об обнаружении массовых захоронений в 1943 году заявил представитель Германии (!) Рудольф-Кристоф фон Герсдорф. Международная комиссия, созванная Германией (!), провела экспертизу и пришла к выводу, что расстрелы были произведены НКВД СССР весной 1940 года. Советский Союз отрицал свою причастность к трагедии (как эта тактика нам, украинцам, знакома), и после освобождения Смоленска создал собственную комиссию, которая пришла к выводу, что польские граждане якобы были расстреляны осенью 1941 года немецкими оккупационными войсками. Эта точка зрения считалась официальной в Советском Союзе и странах Варшавского договора вплоть до 1990 года, когда советским властям пришлось официально признать ответственность НКВД СССР.

К слову, раз заговорили о Советском Союзе, грех не вспомнить главную тему, которую сейчас активно обсуждают в российском обществе. Нет, это не беспрецедентная коррупция Владимира Путина и его окружения (к слову, 25 февраля издание "Проект" опубликовало расследование о том, как наживается на жителях оккупированного Крыма Ротенберг), а возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь напротив главного здания ОГПУ — НКВД — КГБ СССР и ФСБ России. Того самого Феликса Эдмундовича, который был символом, инициатором и руководителем "Красного террора", число жертв которого составляет, по разным оценкам, не менее 2 млн человек. Памятник ему был открыт 20 декабря 1958 года, а спустя 33 года, 22 августа 1991 года, низвергнут россиянами, и отправлен в "ссылку" — в парк искусств "Музеон". Там компанию Железному Феликсу составили памятник Сталину и ещё порядка 800 скульптур.

И вот теперь, спустя 30 лет, Феликс Дзержинский может вернуться на Лубянскую площадь пред ясные очи сотрудников органов госбезопасности и запуганного народа, а с ним и террор. Хотя, нет, террор пришёл раньше — в 2000 году, когда Путина избрали на его первый президентский срок после взрывов жилых домов в России, начала Второй чеченской...

Но вернёмся к Польше. Надо отметить, что в Варшаве анонсировали публикацию отчёта комиссии, несмотря на отказ России выдать ей обломки польского (!) самолёта. "С точки зрения исследования, можно без этого (получения фрагментов — прим. авт.) опубликовать отчёт, поскольку мы обладаем собранными образцами из разбитого самолёта и образцами, на которых как в польских, так и в иностранных лабораториях найдены следы взрывчатки", — сказал Мачеревич.

К слову, отказ Москвы выдать обломки — это ещё один (но не единственный) аргумент в пользу польской версии катастрофы. В 2018 году посол России в Польше Андреев сказал: "Тема возвращения в Польшу обломков президентского самолёта чрезмерно политизирована, вокруг неё искусственно создаётся повышенный ажиотаж, как будто этот вопрос имеет некое символическое значение. Между тем, с точки зрения практической, вопрос о том, где находятся обломки — в России или в Польше, — существенного значения не имеет".

Странный аргумент... Но всё стало на свои места в декабре 2020 года, когда весь мир узнал, что Москва не отдаёт Алексею Навальному его трусы, с которых сотрудники ФСБ пытались отстирать остатки боевого яда "Новичок". Остаётся только "посочувствовать" сотрудникам российских спецслужб, которым на службе приходится отстирывать трусы от химоружия, отчищать обломки самолётов от взрывчатых веществ и ещё Бог знает, чем заниматься. Хіба для того мама квіточку ростила...

Версия о взрыве циркулирует в Польше не первый год. В частности, о ней заговорили в 2016 году, в 2020 году она была озвучена при обсуждении промежуточного отчёта комиссии. Именно тогда стало известно, что польская и британская лаборатории подтвердили наличие следов взрывчатых веществ в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов 101 (самолёт Качиньского) и 102 (ещё один принадлежащий Польше самолёт) в 2009 году.

Что тут скажешь, кадры российских спецслужб деградируют, о чём свидетельствуют провалы последних лет (отравление Скрипалей, убийство Хангошвили, отравление Гебрева, рассекречивание "базы российских шпионов" в Альпах, провал госпереворота в Черногории...) Просто одним не удаётся отстирать трусы от яда в Томске, другим — уйти незамеченными с места убийства в Берлине, третьим — уничтожить остатки взрывчатого вещества на многочисленных обломках самолёта.

Москва всегда болезненно реагировала на подобные заявления. Она продолжает настаивать на первоначальной версии, несмотря на все доводы. А ведь история катастрофы Ту-154 под Смоленском полна несостыковок и неприятных открытый, начиная с видео, на котором слышны выстрелы, и мародёрства российских силовиков, которые побежали обналичивать банковские карты погибших в ближайшие банкоматы, до отказа Москвы выдавать фрагменты самолёта, подозрений в фальсификации записей "чёрных ящиков" и смертей потенциальных свидетелей.

В частности, в 2020 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "это „повторное расследование“ с его „промежуточными результатами“ стали настоящей Йокнапатофой современной Польши". "Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс", — сказала дипломат, известная своими "остроумными" комментариями.

А глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, которого российские журналистки обвиняли в сексуальных домогательствах, не преминул сесть на любимого "русофобского" коня. "... звучащие обвинения в адрес России — чушь и торговля русофобией в попытке заработать очки у старших братьев по ЕС и в Вашингтоне", — сказал он.

В народе не зря говорят, что надо беречь "платье снову, а честь смолоду". Если в 2016 году у кого-то и были сомнения в целесообразности повторного расследования катастрофы под Смоленском, то в 2021 году вряд ли они у кого-то остались. После событий 2014 года в Украине, включая катастрофу Boeing 777 в Донецкой области, когда из российского ЗРК "Бук" был сбит пассажирский самолёт, в результате чего погибло 298 человек, из которых 80 — дети, никто не сомневается, что у Путина "отказали тормоза". Он на всех парах несётся к концу, ведь сколько верёвочке не виться, а конец будет, и публикация отчёта его только ускорит.

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