'Смогут учить своих военных': в Литве продолжаются инструкторские курсы для воинов ВСУ. Фото

На полигонах Литвы продолжаются учения военных Вооруженных сил Украины. Сейчас продолжаются инструкторские курсы, на которых с участием специалистов Школы литовской армии имени генерала дивизии Стасиса Раштикиса.

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Перед отправлением на фронт наши защитники изучают базы военной педагогики, участвуют в упражнениях по боевой стрельбе, проводят тактическую подготовку и боевые задания. Кадры с одного такого занятия опубликовали в пресс-службе Генштаба ВСУ на Facebook.

"Мы рады, что имеем возможность и учить, и учиться у украинских воинов. В будущем эти знания и навыки они смогут передавать своим солдатам в Украине", – комментируют учения литовские воины и партнеры.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что солдаты, прибывшие в Латвию на этот боевой курс заданий, действительно смогут обучать своих военных по возвращении в Украину, а полученные навыки и знания смогут применять в военных учебных центрах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе также показали, как тренируются бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Здесь военнослужащие улучшают не только свои физические навыки, но и тренируют моральную устойчивость перед боями с врагом.

В Дании также успешно завершилось обучение эксплуатацией артиллерийской самоходной установки CAESAR. После того как бойцы сдал экзамен на применение системы, она была отправлена в Украину в соответствии с договором между Киевом и Копенгагеном.

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