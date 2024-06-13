СМИ: Словения тайно помогала Украине оружием, когда США задерживали поставки

Во время продолжительной паузы в военной помощи Украине от Соединенных Штатов Словения тайно помогала Украине своим оружием. Пока в Сенате США медлили с подписью соответствующего закона, Словения отправила Вооруженным силам Украины 26 боевых бронированных машин, три БМП и большую партию беспилотников.

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Об этом рассказывает словенский вещатель POP TV. Речь идет о бронированных машинах-амфибиях BVP M80A, БМП Humvee и "новых беспилотниках".

Телеканал отметил, что это неофициальная информация, и показал в качестве доказательства предоставления военной помощи соответствующие фотографии.

Учитывая размер Словении, это достаточно большой объем помощи.

Недавно Словения присоединилась к инициативе Чехии по совместным закупкам крупнокалиберных боеприпасов за пределами Евросоюза для Украины. На это словенское правительство выделило миллион евро.

Предоставленные Украине боевые бронированные машины предназначены как для армии, так и для использования полицейскими подразделениями. Автомобиль работает на сложной местности при любых погодных условиях. Машина также вооружена пулеметом.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может развязать войну против стран НАТО, если помощь Украине будет недостаточной. Именно поэтому Словения делает все возможное для обеспечения мира, заявила вице-премьер-министр страны Таня Файон.

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