Глава МИД Словении заявила, что угроза нападения РФ на НАТО реальна, и пристыдила Орбана

Российская Федерация может решить войну против стран НАТО, если помощь Украине будет недостаточной. Именно поэтому Словения делает все возможное для обеспечения мира.

Об этом сказала вице-премьер-министр – министр иностранных дел страны Таня Файон. По ее словам, партнеры должны приложить все усилия, чтобы найти политическое решение для окончания войны

"Я тоже озабочена тем, что российская агрессия в Украине может перекинуться на соседние страны", – сказала она.

По словам Файон, она приняла участие в заседаниях Генеральной ассамблеи и Совбеза ООН, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.

"Два года назад мы были шокированы, что соседняя страна может настолько жестоко и агрессивно напасть на Украину", – отметила министр.

Она подчеркнула, что Словения поддерживает любые мирные инициативы, соответствующие международному праву и Уставу ООН, хотя Россия отказывается вести соответствующие переговоры.

"Я считаю, что мы нуждаемся в более широкой международной поддержке, особенно со стороны Глобального Юга", – добавила она.

Кроме того, Файон раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за препятствия при принятии коллективных решений по поддержке Украины в ЕС, означая, что его позиция создает проблемы и по другим вопросам.

"Недавно, когда мы хотели ввести санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, Венгрия не поддержала наше решение", – сказала Файон.

Как сообщал OBOZ.UA, Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался за необходимость сесть за стол переговоров с Россией. По его словам, это позволит приостановить войну в Украине. По его мнению, необходимо включить в процесс другие государства, такие как Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, которые вместе с Россией образуют группу БРИКС.

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