СМИ: командующие стран НАТО тайно встретились в Дрездене, Украину представлял Павлюк

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк тайно встретился с высшим командованием 35 стран НАТО. Закрытая встреча прошла 27-29 августа в Германии.

Видео дня

Об этом сообщил немецкий Bild. По информации издания, встреча состоялась в Дрездене в Школе армейских офицеров и проходила в условиях строжайших мер безопасности.

В секретном мероприятии приняли участие, в частности, генералы из Нидерландов, Эстонии, Испании, Великобритании, Швеции, Албании, Греции и США. Украину представлял командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Всех их просили не сообщать публично о конференции.

Пригласил высшее военное руководство других стран на трехдневную конференцию на Эльбе командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Германии Альфонс Майс. Издание отмечает, что генералы регулярно встречаются для дискуссий, на этот раз встреча прошла в Германии.

В ходе конференции генералы обсуждали новые оперативные штабы НАТО в Швеции и Финляндии, текущие угрозы и опыт агрессивной войны в Украине.

Изюминкой мероприятия стала так называемая статическая экспозиция – секретная оружейная презентация с инновациями оборонной промышленности.

Как пишет Bild, на мероприятии были представлены новейшие образцы немецкой военной техники: колесный комплекс ПВО Skyranger для борьбы с дронами и беспилотная колесная гаубица RCH-155, первые 54 образца которой попадут в Украину в следующем году.

"Когда мы были в Афганистане, талибы не имели ВВС. Сейчас мы видим в украинском конфликте, что прежде всего использование дронов сделало огромный скачок, что дроны теперь вездесущи на поле боя. Вот почему мы все должны противостоять этой новой угрозе с воздуха", – сказал коллегой генерал Майс.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит оказывать Украине военную помощь как из собственного бюджета, так и вместе с партнерами по Большой семерке (G7). Проект бюджета на 2025 год предусматривает 4 млрд евро на двустороннюю военную поддержку, а всего от G7 Киев получит 50 млрд долларов кредита, который будет покрываться доходами от замороженных активов центробанка РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!