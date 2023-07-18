FT опубликовало интересный текст бывшего спецпредставителя США по Украине. Статья позволяет проследить пропасть между "нынешними" и "бывшими", то есть между парализованными должностными обязанностями спикерами и людьми, способными свободно выражать собственные мнения, в частности, такими, как Волкер:

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Далее текст на языке оригинала.

– Саміт у Вільнюсі відображає нерозуміння того, що характер європейської безпеки змінився. Україна наразі виконує роботу за НАТО – бореться за захист кордонів вільної Європи. При цьому Україна спроможніша у військовому плані, ніж більшість членів НАТО. І боронить Україна ті цінності, на яких Альянс і ґрунтується.

– Якщо Київ застрягне "в залі очікування НАТО", це дасть Путіну зелене світло для нового нападу. Звичайно, Україна спочатку повинна виграти війну.

– Наразі існує фундаментальна розбіжність між зобов'язаннями НАТО щодо безпеки та відмовою надати Україні чіткий шлях до членства. Цю розбіжність необхідно терміново усунути вже наступного року і запросити Україну до Альянсу.

– В іншому випадку, складно уявити, що НАТО зможе захистити Європу без України.

– Навіть після можливого замирення в Україні, країна-агресорка перегрупується. Вона готуватиметься до нового нападу. Путін надалі зверне свій погляд на Естонію, Латвію, Литву і навіть Фінляндію, які є країнами ЄС і НАТО.

Подібні думки важливі, оскільки під їх впливом формується політичний запит суспільства до влади. Чим більше "волкерів" заявлять про свою позицію, тим активніше той самий американський електорат виступатиме на підтримку України. А значить – Білий Дім дедалі менше боятиметься "ризику ескалації" війни. Соціум формує порядок денний, і в наших силах повпливати на нього.

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