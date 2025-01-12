Словацкие депутаты отправились к Путину, а Польша не пропустила их самолет: что известно о поездке за российским газом

Группа ультраправых словацких депутатов во главе с вице-спикером и лидером "Словацкой национальной партии" Андреем Данко отправились в Россию на переговоры относительно поставок российского газ. Польша не позволила самолету словаков лететь в страну-агрессор через свое воздушное пространство.

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Депутатам пришлось лететь в Москву через Чехию и Германию. Данко на своем аккаунте в соцсети Х заявил, что "не понимает" позицию Польши, но "воспринимает ее как реальность".

В то же время в МИД Польши отрицают, что отказали самолету с делегацией парламента Словакии в пролете. По словам представителей польского ведомства, Словакия "отправила неполные документы" и изменила маршрут самолета в ответ на просьбу дополнить их.

Как пишет TASR, всего в состав делегации вошли еще пять депутатов: Тибор Гашпар, Мариан Кери, Ян Мазгут и Рихард Глюк (все из партии Smer-SD), а также Адам Лучанский (SNS).

Ранее Данко говорил, что депутаты намерены встретится с представителями Госдумы страны-агрессора и некоторыми членами правительства. Основной вопрос – возможность поставок газа от российского Газпрома в Словакию, несмотря на решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию. Кроме газовых вопросов также якобы будет обсуждаться и война в Украине.

Коме того, он заявлял, что хочет "привезти информацию о жизни в России".

"Я хочу показать, что там тоже живут люди, что там ведут бизнес немцы, французы, американцы", – сказал он.

Словацкое издание Aktuality обратило внимание, что поездка финансируется из государственного бюджета, хотя раньше Данко обещал, что расходы покроют депутаты из собственных средств.

Позже Данко опубликовал фото из Большого театра в Москве.

Украинское посольство в Словакии выразило возмущение из-за поездки словацких депутатов в Россию. Дипломаты напомнили, что официальные чиновники Словакии после парламентских выборов 2023 года "ни разу официально, откровенно и публично не осудили брутальные преступления" РФ.

Словаков призвали "воздержаться от контактов с преступным режимом в Москве, поскольку такие шаги способствуют легитимизации российской агрессии против Украины".

Напомним, что словацкая оппозиция открыто раскритиковала поездку премьер-министра Роберта Фицо в Москву, где 22 декабря он встретился с российским диктатором Путиным. Переговоры касались поставок газа и переговоров о прекращении войны в Украине.

Кроме того, диалог с Москвой и сопутствующая ему критика Киева вызвали волну демонстраций. В прошлую пятницу в Братиславе протестовали 15 тысяч человек. Демонстрации прошли и в других городах. Следующие акции протеста запланированы на 24 января.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что Фицо "высокомерно отказался" от помощи, которую Украина предлагала его стране на время адаптации к отсутствию транзита российского газа. Сейчас он "пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину из себя на кого-то другого".

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