Словакия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвала посла: что известно

В Словакии 2 октября обвинили страну-агрессор Россию во вмешательстве в парламентские выборы, которые накануне провели в стране. В Министерстве иностранных дел государства заявили, что в знак протеста против "недопустимого вмешательства" Москвы вызвали представителя российского посольства.

Это связано с недавним заявлением главы Службы внешней разведки страны-агрессора Сергея Нарышкина. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства 2 октября.

До объявления результатов выборов Нарышкин назвал партию "Прогрессивная Словакия" "прокси США" и заявил, что Вашингтон якобы "увеличил свое вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии".

Нарышкин выдал, что США якобы усилили вмешательство в выборы и призывают "отбросить химеру морали и использовать любые средства для достижения требуемого результата".

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К слову, на парламентских выборах победу одержала пророссийская партия Smer-SD, лидер которой Роберт Фицо обещал прекратить военную помощь Украине.

"Департамент дипломатии решительно протестует против ложного заявления российской разведки, которое ставит под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии. Считаем такую ​​умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством РФ в избирательный процесс в Словацкой Республике, которая как независимое, суверенное и демократическое государство гарантирует своим гражданам справедливый и прозрачный избирательный процесс", – говорится в сообщении ведомства.

Там также призвали Москву прекратить дезинформационную деятельность, направленную на Словакию. "Подобные действия подрывают взаимные отношения, а также противоречат принципам международных отношений", – добавили там.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Роберт Фицо выступил против помощи Украине в войне с РФ сразу после досрочных парламентских выборов 30 сентября. Политсила набрала лишь немногим более 23% голосов, которые, однако, стали для нее билетом в парламент.

– Позже он снова заявил, что собирается прекратить помощь для Украины. Такое решение политик объяснил тем, что граждане его государства якобы испытывают большие проблемы, чем Украина.

– В издании CNN отметили, что победа Фицо на выборах в Словакии может иметь худшие последствия для Украины, чем кажется. Существует риск того, что страна может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании антироссийских санкций и помощи Украине на уровне Европейского Союза.

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