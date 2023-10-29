Словакия хочет пересмотреть оборонное соглашение с США: что именно не устраивает правительство Фицо

Словакия планирует смотреть на оборонное соглашение с США. Она была подписана в феврале 2022 года. Теперь страна добивается более выгодных условий.

Об этом американского посла в Словакии проинформировал вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк, сообщает Aktuality.

"Мы провели с послом США Раной основательную дискуссию по проблемам безопасности и вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих стран. Встреча показала, что мы уважаем взгляды друг друга и можем без предубеждения выслушать и рассмотреть требования друг друга", – заявил Калиняк.

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Он добавил, что на встрече заявило, что правительство Словакии ценит хорошие отношения с западными партнерами. Однако не похож на "предыдущие подневольные правительства".

"Мы благодарны за конструктивные переговоры и сотрудничество, но только такое, которое приносит взаимную пользу", – сказал Калиняк.

Также он подчеркнул, что словацкая внешняя и оборонная политика терпит неудачу за неудачу. Калиняк считает, что хорошие отношения с партнерами, членство в международных организациях и вытекающие из этого обязательства важны для такого небольшого государства.

"К наибольшим неудачам, безусловно, относятся неудачно сформулированное соглашение об оборонном сотрудничестве и плохом распределении военной техники и боеприпасов, без которых Словакия не может обойтись", – сказал Калиняк.

Соглашение об оборонном сотрудничествемежду Словакией и США состоит в том, что Соединенные Штаты смогут на безвозмездной основе использовать несколько словацких военных аэродромов и баз в течение десяти лет с возможностью продления.

Взамен США выделят 100 млн долларов на модернизацию словацкой оборонной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению СМИ, победа пророссийской партии на выборах в Словакии может иметь худшие последствия для Украины, чем кажется. Есть риск того, что страна может присоединиться к Венгрии в систематической блокировке санкций по РФ и помощи Украине на уровне ЕС.

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