Слезы и обещание расплаты: что Байден сказал нации после терактов в Кабуле

Сбылся худший кошмар президента Джо Байдена: к разгромной эвакуации из Кабула добавилась резня американских солдат, которых правительство послало спасать своих соотечественников. Из Афганистана поступают все новая информация по погибшим и раненым. Согласно последним данным, пострадали более 1300 человек, погибли – более 100, включая 13 американских военных.

В Кабуле в один день Америка понесла самые крупные потери за последний десяток лет. Теперь в Вашингтоне звучат призывы к отставке главы государства, а Байден подчеркивает: вывоз людей будет идти без изменений. OBOZREVATEL пересказывает обращение политика.

"Эти мертвые солдаты – герои, которые отдали свои жизни, чтобы спасти жизни других. Они – лучшая часть Америки, они боролись за наши ценности. У нас есть священный долг перед ними. Мы выследим тех, кто их убил, и они заплатят... Террористы нас не остановят. Мы продолжим эвакуацию. Я приказал разработать планы ударов по объектам террористов. Мы ответим тогда и так, как посчитаем нужным. Хочу подчеркнуть, террористы ИГИЛ не победят", – заявил он.

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