'Следует рассмотреть новый сценарий': Боррель не исключил, что после победы Трампа Европе придется увеличить помощь Украине

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен "рассмотреть новый сценарий" в контексте помощи Украине. Согласно ему после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Европе придется увеличить свою помощь официальному Киеву.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи в Варшаве с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, сообщает РАР. Боррель отметил, что Украина нуждается в поддержке "в этот решающий момент".

Он подчеркнул, что ситуация, в которой Соединенные Штаты оказывают основную помощь, а Европа только реагирует, неприемлема.

"У нас не может быть ситуации, когда американцы действуют, а европейцы только реагируют. Мы должны сами взять на себя ответственность. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие ресурсы и решительность. Это требует политической воли и, прежде всего, финансовых ресурсов", – сказал Боррель.

В то же время Радослав Сикорский отметил, что Европа обязана активно поддерживать международное право и помогать Украине в борьбе за независимость. Он добавил, что на предстоящем 18 ноября заседании Совета иностранных дел ожидается серьезная дискуссия по этому вопросу.

"То, что мы делаем или не делаем в этом Совете по иностранным делам, может определить будущий авторитет ЕС и будущее ЕС как стратегического игрока", - заявил Сикорский.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 12 ноября отправляется в Брюссель для переговоров с союзниками в Европе, чтобы обсудить поддержку Киева. В администрации президента Джо Байдена говорят, что прилагают все усилия, "чтобы оставить Украину в максимально сильной позиции" перед приходом к власти Дональда Трампа.

Франция передаст Украине первую партию истребителей Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. В нем будут самолеты, оснащенные крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM для выполнения ударных задач. Также они получат ракеты класса "воздух-воздух" MICA.

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