Скорость ветра достигала 200 км/ч: в Китае из-за супертайфуна эвакуировали 900 тыс. человек, десятки человек пострадали. Фото и видео

Утром 2 сентября на южное побережье Китая обрушился мощный супертайфун "Саола", который вынудил сотни тысяч человек покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные места. Большая часть Гонконга и некоторые части прибрежного материка приостановили работу, транспортное сообщение и занятия в школах.

Видео дня

В результате стихийного бедствия только в Гонконге не менее 75 человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает "Голос Америки" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, известно об одном погибшем в Китае и еще одном на Филиппинах, куда тоже добрался супертайфун "Саола". На Филиппинах также эвакуированы сотни тысяч человек. Кроме того, в результате супертайфуна в южной провинции Китая Гуандун произошел оползень.

По информации метеорологического бюро провинции Гуандун, мощный шторм обрушился на окрестности города Чжухай, к югу от Гонконга. Он двигался в юго-западном направлении вдоль побережья Гуандуна со скоростью около 17 км/ч. Стоит отметить, что 780 тыс. человек в Гуандуне были эвакуированы из районов риска еще накануне тайфуна – вечером 1 сентября. Еще около 100 тыс. человек были отправлены в безопасные места в соседней провинции Фуцзянь.

Кроме того, сотни людей застряли в аэропорту после того, как около 460 рейсов были отменены в ключевом региональном деловом и туристическом центре. Обсерватория Гонконга объявила предупреждение об урагане № 10, что является самым высоким предупреждением в погодной системе города. Это было первое предупреждение № 10 с тех пор, как супертайфун "Мангхут" обрушился на Гонконг в 2018 году.

Метеорологическое бюро сообщило, что супертайфун "Саола" с максимальной скоростью ветра около 200 км/ч приблизился к финансовому центру около 23:00 1 сентября, огибая примерно 30 километров к югу от городского торгового района Цим Ша Цуй. К утру 2 сентября максимальная устойчивая скорость ветра упала до 145 километров в час.

Примечательно, что в последние месяцы Китай пережил одни из самых сильных за последние годы дождей и самых смертоносных наводнений в различных регионах, в результате которых погибли десятки людей, в том числе в отдаленных горных частях столицы Пекина.

Однако вслед за супертайфунов "Саола" Китаю стоит готовится к очередным стихийным бедствиям. Так, Тайвань выпустил предупреждение о втором тайфуне "Хайкуи", который, как ожидается, пройдет над островом 3 сентября, а затем направится дальше к центральному китайскому побережью.

Напомним, на юг Швейцарии обрушился огромный град размером с мяч для гольфа. Особенно пострадал регион вокруг города Локарно. Вследствие непогоды несколько человек получили легкие травмы.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Ройтлинген пронесся мощный ураган с сильным ливнем и градом. В результате стихийного бедствия на улицах образовался покров из града толщиной в 30 сантиметров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!