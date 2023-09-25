Скончался главарь сицилийской мафии, который 30 лет скрывался от правоохранителей: его удалось задержать только в январе. Фото

Главарь итальянской мафии Маттео Мессина Денаро, которого арестовали в январе этого года после того, как провел 30 лет в бегах, умер. На момент ареста он болел раком.

Мессина Денаро был 61 год. Об этом сообщает информационное издание Reuters.

Поскольку в последние недели его состояние ухудшилось, Мессина Денаро перевели в больницу из тюрьмы строгого режима в центральной Италии, где он первоначально содержался.

Он был признан виновным в многочисленных преступлениях, в том числе за участие в планировании в 1992 году убийств прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

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Он также был признан ответственным за взрывы в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в результате которых погибло 10 человек, а также за помощь в организации похищения 12-летнего Джузеппе Ди Маттео, чтобы отговорить отца мальчика давать показания против мафии. Ребенка продержали два года, а затем убили.

Итальянская пресса назвала его "последним крестным отцом". Мессина Денаро, как полагают, не предоставил никакой информации полиции после того, как его схватили возле частной медицинской клиники в столице Сицилии Палермо 16 января.

Согласно медицинским данным, попавшим в итальянские СМИ, в 2020 и 2022 годах он перенес операции по диагнозу рак толстой кишки под вымышленным именем. Врач клиники Палермо сообщил, что здоровье Мессины Денаро значительно ухудшилось за несколько месяцев, предшествовавших его задержанию.

Главарь итальянской мафии родился в юго-западном сицилийском городе Кастельветрано в 1962 году. Он пришел к мафии за своим отцом и в 15 лет уже носил с собой пистолет. Полиция утверждает, что свое первое убийство он совершил, когда ему было 18.

Сам он однажды заявил, что убил достаточно людей, чтобы заполнить кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний раз босса "Коза ностры" видели на свободе в августе 1993-го на отпуске в Форте-дей-Марми. После этого Маттео Мессина Денаро стал беглецом. Говорят, что он якобы сделал пластическую операцию на лице и мог изменить форму кончиков пальцев, чтобы стереть отпечатки.

В сентябре-2020 в Турции был задержан террорист Башар Хаттаб Газаль аль-Сумайдай с кодовым именем "Абу Зейд/Мастер Зейд" – один из главарей ИГИЛ. Он пытался изменить внешность и замести следы.

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