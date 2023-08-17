Сколько россиян должны судить международный трибунал: в МИД назвали количество

Приблизительно 20 человек из политического и военного руководства страны-агрессора России, которая напала на Украину, должны быть привлечены к ответственности через спецтрибунал за преступление агрессии. Остальные российские военные преступники будут отвечать за свои действия в других судах.

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Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич в эфире программы "Укринформ. Вечерний стрим" в четверг, 17 августа. Он пояснил, что преступление агрессии – это элитарное преступление, которое может совершаться только лицами, находящимися на определенной должности.

То есть это те люди, которые отдавали приказы на ведение агрессивной войны против Украины.

"Это, возможно, может быть 20 человек – топ-представителей политического и военного руководства РФ", – сказал Кориневич.

Представитель МИД уточнил, что это могут быть постоянные члены Совбеза РФ, которые принимали решение о вторжении в Украину, а также те, кто предпринимал шаги по выполнению этого решения – командующие войск, командующие Росгвардией, вооруженных сил страны-агрессора.

Все остальные военные преступники должны отвечать в национальных судах Украины и других стран мира или в Международном уголовном суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала создание специального трибунала по преступлениям России против Украины. Этому предшествовали долгие дебаты.

Ранее также стало известно, что президент Владимир Зеленский поручил разработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости создать специальный международный трибунал, главная цель которого заключается в наказании агрессора, который инициировал неспровоцированную войну против Украины.

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