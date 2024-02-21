Сколько европейцев верят, что Украина победит в войне с Россией: опрос показал цифры

Европейцы продолжают поддерживать Украину, ставшую жертвой полномасштабного вторжения России. Однако спустя два года полномасштабной войны только каждый десятый житель Европы верит в то, что Украина способна победить РФ.

Об этом говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям (ECFR), выводы которого цитирует The Guardian. Исследователи констатируют: в отличие от прошлогоднего исследования, когда фиксировалась уверенность европейцев в том, что Украина должна вернуть все оккупированные территории, сейчас превалирует позиция компромиссного урегулирования.

Авторы исследования "Войны и выборы: как европейские лидеры могут поддерживать общественную поддержку Украины" констатируют: большинство жителей европейских стран по-прежнему поддерживают Украину в ее борьбе с агрессором. Однако количество верящих в способность Украины выйти из войны победительницей значительно снизилось. Сейчас оптимистично смотрит в будущее лишь каждый десятый европеец.

В то же время все большее распространение получает точка зрения, что война, вероятнее всего, завершится определенным "компромиссом".

"Изменение настроений – в отличие от этого раза, в прошлом году больше европейцев говорили, что Украина должна вернуть все свои утраченные территории, – потребует от политиков более "реалистичного" подхода, который будет сосредотачиваться на определении того, что на самом деле должен означать приемлемый мир", – моделируют изменения европейской внешней политики авторы отчета.

The Guardian также приводит мнение соучредителя и директора ECFR Марка Леонарда.

"Чтобы обосновать продолжение европейской поддержки Украины, лидерам ЕС нужно будет изменить то, как они говорят о войне", – убежден он.

Социсследование, проведенное по заказу ECFR, показало: большинство европейцев "отчаянно стремятся предотвратить победу России", но не верят, что Киев может победить агрессора на поле боя.

Опрос проводился в январе в 12 странах-членах Европейского Союза, в частности во Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции. Он отразил настроения европейцев после завершения украинского контрнаступления на юге Украины, однако на тот момент Россия еще не смогла оккупировать Авдеевку, одержав первую "победу" после захвата в прошлом году Бахмута в Донецкой области.

Согласно опросу, только каждый десятый европеец верит, что Украина победит на поле боя, тогда как вдвое больше (20%) прогнозировали победу России. Даже в наиболее оптимистичных опрошенных государствах-членах – Польше, Швеции и Португалии – меньше чем каждый пятый (17%) верит, что Киев может победить.

Большинство опрошенных – около 37% – самым вероятным считают завершение войны "компромиссным урегулированием". При этом в нескольких странах именно такой результат был назван оптимальным.

Так, в Швеции (50%), Португалии (48%) и Польше (47%) респонденты чаще говорили, что Европа должна помочь Украине дать отпор, в то время как в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) опрошенные предпочли подталкивать Киев к урегулированию. Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнения разделились более равномерно.

"Опрос показал, что многие европейцы все чаще считают войну России против Украины предметом непосредственной обеспокоенности, при этом 33% сказали, что она имела большее влияние на их страну – и на Европу (29%), – чем война на Ближнем Востоке (по сравнению с 5%, которые сказали обратное в обоих пунктах)", – отмечает издание.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, какие государства украинцы считают дружественными. В частности, в последнее время изменилось отношение граждан нашего государства к Польше.

Также социологи обнародовали результаты исследования относительно того, сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно.