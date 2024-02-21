Отношение к Польше меняется: опрос показал, какие государства украинцы считают дружественными

Для большинства украинцев Польша остается дружественной страной. Однако отношение к ней начало меняться: положительная оценка уменьшилась с 94% до 79% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружественной. Такие результаты показал опрос социологической группы "Рейтинг".

В целом, исследование показало, что большинство респондентов считают дружественными к Украине США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%), Японию ( 55%).

Также абсолютное большинство украинцев считают вражескими странами РФ (97%), Беларусь (90%), Иран (75%).

В опросе приняли участие 1 тысяча украинцев старше 18 лет. Исследование проходило 10-11 февраля 2024 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

К изменению отношения украинцев к Польше, вероятно, стало поведение ее граждан на границе. 9 февраля польские фермеры возобновили акции протеста на границе с Украиной. Результат – фактически перекрытое движение автотранспорта на ряде пунктов пропуска: проехать давали возможность только нескольким транспортным средствам в час.

Уже 20 февраля польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска на границе с Украиной "Медика – Шегини".

Более того, они рассыпали зерно из грузовых вагонов на дороге. Как уточнили позже в Мининфраструктуры Украины, протестующие высыпали около 4 тонн кукурузы из двух вагонов-зерновозов. И это при том, что Украина вообще не продает кукурузу в Польшу, она следовала транзитом в Германию.

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил, что наше государство решительно осуждает такие формы протеста, которые сейчас проходят на польско-украинской границе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуацию с протестами польских фермеров, перекрывших границу с Украиной, нужно разрешать путем переговоров. Он объяснил митинги людей их страхом "за свои средства к существованию".

– Между тем, польские фермеры открыто продемонстрировали, что на самом деле стоит за блокированием границы. На очередной такой акции открыто появился пропутинский баннер, прямо призвавший российского диктатора к агрессии против Украины, Евросоюза и даже самой Польши.

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