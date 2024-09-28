Сколько беженцев из Украины нашли работу в Германии и какие препятствия: статистика

Правительство Германии констатирует "значительный рост" количества случаев успешного трудоустройства в ФРГ украинских беженцев. Соответствующие данные министерство труда ФРГ предоставило бюджетному комитету Бундестага.

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По состоянию на июль 2024 года около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, приехавших в Германию, были трудоустроены. Из них 213 тысяч платили взносы на социальное страхование, а 53 тысячи имели работу с неполным рабочим днем, приводит dpa данные федерального министра труда Губертуса Хайля.

Есть и более актуальные данные. Так, в сентябре этого года 8,5 тысяч украинцев трудоустроились на первичном рынке труда, прошли обучение или получили статус самозанятых.

"Это более чем в два раза больше, чем в сентябре 2023 года. Эти числа свидетельствуют о том, что программа Job Turbo четко работает", – подчеркнул министр.

Программа Job Turbo (т.е. "работа быстро") направлена на интеграцию беженцев в официальный рынок труда. Она была начата в начале текущего года.

В свою очередь глава Федерального агентства занятости Андреа Налес объяснила, что рынок труда ФРГ "не очень благоприятен для украинцев". Но все равно "общие тенденции свидетельствуют о движении в правильном направлении", добавила она.

Одним из препятствий остается бюрократическая волокита вокруг признания профессиональной квалификации украинцев в Германии, признала чиновница.

В дополнение к данной проблеме, ограничительным фактором в процессе трудоустройства украинцев остается недостаточный уровень знания немецкого языка. Хотя, по словам Налес, уже реализуются программы для изучения языка "без отрыва от производства", то есть уже после начала работы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские беженцы могут получать немецкую пенсию только при условии легального проживания, наличия официальной работы и минимального страхового стажа в пять лет. Пенсионный стаж, накопленный в Украине, не учитывается и специальных льготных условий для украинцев не существует.

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