Сиярто заявил, что Украина посягает на суверенитет Венгрии, и набросился на Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто вновь обрушился с критикой в сторону Украины. Он обвинил президента Владимира Зеленского в том, что его вероятные угрозы взорвать нефтепровод "Дружба" ставят под угрозу стабильность поставок нефти, а также угрожают венгерскому национальному суверенитету.

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Об этом в Twitter написал официальный представитель Сиярто Золтан Ковач. Предварительно официальных угроз лидер украинской нации не делал, поэтому не исключено, что глава МИД в Будапеште решил выразить свой протест на опережение.

"Угроза Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба" в Венгрию не только ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию, но и угрожает национальному суверенитету, поэтому любая попытка разрушить его является посягательством на независимость и безопасность Венгрии", – сказал тот.

Отметим, что Сиярто, вероятно, ссылается на статью от The Washington Post от 13 мая, в которой разбирается порция секретных документов по утечке Пентагона. В публикации упоминается предложение "взорвать" якобы прозвучавшее от Зеленского нефтепровод "Дружба" в непубличном разговоре.

Напомним, Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе, который прошел в феврале, напомнил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод "Дружба". По этой "трубе" Венгрия все еще получает нефть из России, других способов покупать сырье правительство Орбана не нашло.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский гарант остро раскритиковал позицию официального Будапешта, который неоднократно подчеркивал свои дружественные и партнерские отношения с действующим режимом Москвы. Такие отношения выглядят неадекватно, так как Венгрия входит в союз НАТО, а Кремль считает Североатлантический альянс противником.

В свою очередь, в официальном Будапеште обиделись на президента Зеленского за критику заявлений властей члена НАТО Венгрии о "дружбе" с Россией, считающей врагом Североатлантический альянс. Там заявили, что уместность членства в НАТО поддерживающей РФ страны решать не главе Украинского государства.