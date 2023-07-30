Сиярто выдал, что война РФ против Украины продлится еще 4 года: глава МИД Словакии поставил венгра на место

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что Европейский Союз якобы готовится к тому, что война в Украине будет идти еще четыре года. Ему ответил глава МИД Словакии Мирослав Влаховский, подчеркнув, что проблемой является Россия, а не ЕС.

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Так, видео с заявлениями Сийярто распространил представитель венгерского правительства Золтан Ковач. На нем глава МИД Венгрии жалуется, что ЕС якобы готовится к долговременной войне в Украине (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько людей погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года, которые потом кому-то придется ликвидировать?", – заявил Сийярто.

В свою очередь Влаховский в своем Twitter призвал венгерского коллегу не говорить от имени тех, кого он не спросил.

"Дорогой Петер, пожалуйста, не рассказывай, что думают другие люди, пока не спросишь их. ЕС состоит из 27 стран. Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится четыре года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", – подчеркнул глава МИД Словакии.

Он завершил свое сообщение венгерской фразой Ruszkik haza! Legyen béke! ("Россияне домой! Да будет мир!") и добавил цифру "1956", очевидно, напоминая о восстании в Венгрии, подавленное войсками СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Представитель правительства Венгрии Гергей Гульяш повторил нарратив пропаганды Москвы о том, что контрнаступление ВСУ якобы "провалилось". По его словам, потери сторон противостояния якобы должны повлечь за собой переговоры.

– Венгрия заблокировала выделение ЕС 5 млрд евро на военную помощью Украине. Правительство Виктора Орбана требует, чтобы украинское НАПК исключило венгерский ОТР Банк из перечня спонсоров войны.

– Глава МИД Германии Анналена Бербок и Сийярто поспорили на встрече в Брюсселе. Бербок раскритиковала Сийярто за отказ одобрить дополнительную помощь Украине и обвинила венгерский банк в нарушении международного права.

– В начале июня Орбан заявил, что контрнаступления ВСУ нельзя допустить Его "беспокоило", что операция якобы станет "кровавой бойней". Он также однажды выдал, что природа войны в Украине ему "непонятна", и поддержал сразу все "мирные планы".

– Орбан утверждал, что РФ можно победить якобы "только в сказке", и обещал делать все для "прекращения огня и начала переговоров".

– Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Россия не должна победить в Украине, но выступила против военной помощи Киеву и санкций против РФ.

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