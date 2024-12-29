'Ситуация похожа на кипящую лягушку': в НАТО предупредили о риске нетрадиционных атак РФ со 'значительными' потерями

Членам Североатлантического альянса нужно иметь план реагирования на "нетрадиционное нападение" со стороны России. Потому что нельзя исключать, что одна из гибридных атак может "выти за рамки, стать масштабной" и привести к значительным жертвам.

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Об этом предупредил высокопоставленный представитель военного блока Джеймс Аппатурай – заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибернетическим вопросам. Канадец дал интервью Sky News.

Он отметил: существует "реальная вероятность", что нетрадиционное нападение России на НАТО – например, диверсия или поджог – приведет к "значительному количеству жертв или нанесет существенный экономический ущерб".

Поэтому союзники должны более четко понимать красные линии и то, какой именно уровень агрессии может спровоцировать коллективный ответ НАТО, включая применение военной силы.

Сейчас, по словам чиновника, 32 государства НАТО уже находятся в ситуации "кипящей лягушки", – ведь гибридные атаки (за которыми, вероятно, стоит РФ) по всей Европе, США и Канаде достигают масштабов, которые были бы "совершенно неприемлемы" еще пять лет назад.

Такие нападения, как перерезание критически важных подводных кабелей, диверсии против зданий и установка зажигательных устройств в грузовых самолетах, значительно активизировались после февраля 2022 года, когда россияне развязали полномасштабную войну против Украины.

Аппатурай сказал, что таких атак насчитывается "наверняка до сотни", кроме того, есть еще и сорванные планы врага.

"Что меня действительно беспокоит, так это то, что одна из этих атак, как я уже сказал, выйдет за рамки и станет масштабной", – указал представитель НАТО.

Он напомнил о попытке Кремля в 2018 году убить Сергея Скрипаля, бывшего российского двойного агента, и его дочь Юлию в Солсбери (Англия) с помощью химоружия "Новичок" – там было достаточно яда, чтобы потенциально убить тысячи людей.

Аппатурай подчеркнул: Альянс не может остаться в ситуации, "когда мы не продумали, что делать дальше".

Добавим, что Аппатурай занимается обновлением стратегии НАТО по отслеживанию и сдерживанию так называемой гибридной войны. Эта стратегия разрабатывалась еще в 2015 году, когда угрозы были совершенно иными.

Обновленная политика должна быть одобрена на Саммите НАТО в Гааге (Нидерланды) в 2025 году.

"Сейчас мы видим то, что было бы совершенно неприемлемо пять лет назад, но мы к этому как бы привыкли... И это очень опасно", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно генсек Марк Рютте анонсировал, что в Балтийском море будут дежурить больше кораблей Североатлантического альянса. Решение связано с разрывом кабелей электроснабжения и передачи данных между Финляндией и Эстонией 25 декабря.

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