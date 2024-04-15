'Ситуация будет сложная': эксперт объяснил, как может повлиять эскалация между Израилем и Ираном на Украину

В ночь с 13 на 14 апреля Иран В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный комбинированный удар по Израилю, использовав для этого около 400 средств поражения, среди которых были как дроны-камикадзе, так и крылатые и баллистические ракеты. Несмотря на то, что благодаря помощи США и Британии почти все цели были уничтожены вне страны, Тель-Авив пообещал ответ Тегерану. Эскалация между Израилем и Ираном может иметь серьезные последствия, в том числе для Украины.

Об этом рассказал украинский дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко в интервью OBOZ.UA. По его словам, ситуация для Украины может осложниться.

"Здесь несколько последствий может быть. Во-первых, это привлечет внимание и ресурсы всего Запада, который нам помогал, стоял за нашим плечом. С другой стороны, это будет уменьшать ресурсы для Москвы, потому что есть также тот же Иран, Хамас. Они будут Вовлечены в эту войну и им будет не до помощи России. То есть Россия, что она имеет, с теми ресурсами она и будет воевать. ", – объяснил дипломат.

По его словам, от эскалации этого конфликта может пострадать не только Украина, но и весь мир. Ведь может начаться третья мировая война, ведь в нее вступят великие ядерные державы.

"Может начаться серьезная война, следующий шаг противостояния – это коалиция арабских стран, мусульманские страны могут создать коалицию для войны с Израилем, чтобы окончательно решить Израильский вопрос. То есть сбросить его в море, а этого не допустят Соединенные Штаты и ряд европейских стран, та же Франция, та же Британия, это все ядерные страны. Представьте, как будет развиваться, какой может быть сценарий развития конфликта", – сказал Руслан Осипенко.

Напомним, по словам эксминистра иностранных дел Украины Павла Климкина, Иранская атака может стать "черным лебедем" для Украины. Обострение конфликта приведет к массивному переключению внимания Запада на Ближний Восток именно тогда, когда это внимание критически необходимо Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Израиля Ицхак Герцог назвал воздушную атаку Ирана "объявлением войны". По его словам, правительство Израиля "рассматривает все варианты" ответа на действия Ирана.

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