Системами Patriot в Польше будут управлять немецкие военные: появились подробности

Системами противовоздушной обороны Patriot, которые Германия передала Польше, будут управлять германские военные. Польские власти одобрили размещение на территории страны военнослужащих Бундесвера.

Видео дня

Об этом сообщает Polskie Radio 24. Отмечается, что соответствующий документ уже подписал президент Польши Анджей Дуда.

"После выходных в Польшу прибудут военные из Германии, которые будут управлять пусковыми установками Patriot. Речь идет о нескольких сотнях военных, которые вместе с ЗРК Patriot будут дислоцироваться на Люблинщине. Место расположения согласовывается с Оперативным командованием Вооруженных сил Польши по согласованию с руководством Минобороны страны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отправка пусковых установок Patriot в Польшу вместе с обслуживающим персоналом является следствием событий в городке Пшеводув на границе с Украиной в конце 2022 года, когда там произошло досадное событие. Элементы реактивных снарядов, выпущенных украинской системой обороны из-за российских обстрелов, упали на территории Польши, что привело к гибели двух человек.

Читайте также: В Украину едут ЗРК Patriot. Что известно о ПВО, которую называют одной из лучших в мире

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после падения ракеты 15 ноября 2022 года на территории Польши, Германия предложила укрепить польское небо своими системами ПВО Patriot. В настоящее время Германия имеет 12 комплексов Patriot, два из которых расположены в Словакии.

23 ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать Украине предложенные ранее Варшаве системы ПВО Patriot. Он предложил разместить их на территории Украины у польской границы. Аналогичное мнение высказал и председатель правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Германия ответила, что предложенные Польше системы противовоздушной обороны Patriot предназначены только для использования на территории стран Североатлантического альянса. Для передачи их другим странам необходимо провести консультации с НАТО и союзниками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!