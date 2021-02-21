Израиль начал ослаблять карантин для провакцинированных от COVID-19

В Израиле обнародовали план, который позволит существенно ослабить карантин для лиц, уже получивших прививку против коронавируса. В частности, людям разрешат посещать культурные мероприятия, вылетать за границу и посещать оздоровительные клубы и рестораны.

Как пишет Associated Press, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил об этом в ночь на субботу, 20 февраля. Глава израильского правительства отметил, что те, кто уже прошел вакцинацию, смогут загрузить "зеленый значок" в ближайшие дни. "Зеленый значок постепенно открывает страну", – сказал политик.

Показательно, что за последние полтора месяца Израиль провел самую быструю в мире прививочную кампанию, иммунизировав почти половину из 9,3 миллиона человек. Однако поскольку коронавирус до сих пор быстро распространяется среди невакцинированных, государство лишь недавно начало постепенно выходить из двухмесячного локдауна.

Следовательно, 21 февраля розничные магазины, торговые центры, тренажерные залы, некоторые классы средней школы и другие государственные службы должны начать работу для ограниченного круга лиц.

Кроме того, Нетаньяху подчеркнул, что власть не может запрещать невакцинированным гражданам Израиля посещать медицинские клиники, аптеки и супермаркеты. В то же время он уточнил, что другие услуги будут разрешаться только тем, кто получил две дозы вакцины против COVID-19.

Также известно, что главный международный аэропорт Израиля остается закрытым для почти всех воздушных перевозок из-за угрозы попадания в страну иностранных вариантов вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Израиль стал мировым лидером по темпам вакцинации, поскольку по состоянию на 15 февраля почти 40% взрослых граждан стран (старше 16 лет) уже получили две прививки против коронавируса от компании Pfizer.