'Сильный сигнал': Писториус заявил об историческом дне для Германии и войска

Министр обороны Германии Борис Писториус приветствовал планы партий ХДС/ХСС и СДПГ по перевооружению и развитию инфраструктуры. Они предполагают многомиллиардное финансирование для инфраструктуры и немецкой армии.

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Об этом пишет Der Spiegel. "ХДС/ХСС и СДПГ достигли первого прорыва на предварительных переговорах и сформировали финансовый пакет исторических масштабов для обороны и инфраструктуры", – говорится в статье.

Согласно ему, долговое ограничение на оборонные расходы, закрепленное в немецкой конституции, должно быть ослаблено. Стороны планируют также создать специальный фонд в размере 500 миллиардов евро для восстановления инфраструктуры.

Писториус, который является членом СДПГ и помогал формировать соглашение, был доволен прогрессом.

"Это исторический день для Бундесвера и для Германии. Мы посылаем сильный сигнал людям в нашей стране и нашим союзникам", – сказал министр.

Соответствующее решение Бундестага позволит Германии вместе с другими партнерами взять на себя ведущую роль в укреплении НАТО в Европе.

Во время переговоров Писториус выступал против создания жесткого специального фонда для Бундесвера и предложил более гибкое решение. После подписания соглашения он подчеркнул, что это не только укрепит Бундесвер, но и сделает возможными инвестиции по всей стране.

"Мы укрепляем экономику и гарантируем, что федеральные земли также будут иметь больше пространства для маневра в выполнении своих задач", – отметил Писториус.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия должна как можно быстрее разблокировать 3 млрд евро дополнительной помощи Киеву. Соответствующие действия должны стать одним из шести элементов, которые ФРГ и Европа могут предпринять для усиления собственной безопасности и помощи Украине, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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