Сикорский заявил, что Польша не должна исключать отправку войск в Украину

На фоне обсуждения темы вероятной отправки иностранных войск в Украину в Польше заявили, что не должны исключать такой возможности. В то же время предостерегают от разглашения любых намерений, чтобы о них не узнала страна-агрессор РФ.

Мнением об этом, в частности, поделился министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Во время интервью Gazeta Wyborcza у него поинтересовались, готова ли Варшава отправить своих военных на помощь соседней стране.

"Мы не должны этого исключать. Однако мы должны оставить Путина в догадках о наших намерениях", – ответил он.

Глава польского МИД, однако, не стал уточнять, какой именно в таком случае могла бы быть роль их армии. Как и другие союзники, страна придерживается принципа поддерживать Украину столько, сколько потребуется для отражения российской агрессии, но не путем введения войск.

Отметим, что о возможности отправки своих войск на территорию Украины едва ли не первым заговорил президент Франции Эммануэль Макрон, назвав определенные условия. Пока известно, что Париж и Киев ведут дискуссии по отправке французских инструкторов в Украину.

Президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон будет поддерживать украинцев в борьбе с агрессором, но отправлять своих военных не будет. Впоследствии экс-министр обороны США Роберт Гейтс подчеркнул, что Западу не нужно исключать такой возможности, но о таком серьезном шаге не обязательно откровенно говорить всему миру.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александер Стубб назвал спекуляцией разговоры о введении западных войск в Украину, в частности на этом этапе войны. Он говорит, что вся политика западных стран сейчас должна быть сфокусирована на поддержке украинского государства, и прежде всего на предоставлении вооружения.

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