Сийярто заявил, что победа Трампа на выборах в США повышает шансы на мир в Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на то, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США повышает шансы на "урегулирование конфликта в Украине мирным путем". По его словам, результаты выборов в США, складывающиеся в пользу Трампа, могут принести положительные изменения в глобальную политику и безопасность.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Сийярто напомнил, что во время первого президентства Трампа венгерско-американские отношения достигли своего пика.

"Политика – это жанр, нуждающийся в опыте. Во время первого президентства Дональда Трампа венгерско-американские политические отношения находились на пике своего развития, а диалог и переговоры вышли на первый план в разрешении конфликтов, угрожающих мировой безопасности", – отметил он.

По мнению Сийярто, в случае возвращения Трампа к власти велика вероятность, что политическое сотрудничество между Венгрией и США станет еще более тесным.

"В результате решения американских избирателей у нас большая надежда на то, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется на свои круги, поскольку мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную иммиграцию и защиту семей. И есть больше шансов, чем когда-либо, что почти через тысячу дней в Украине наконец снова воцарится мир!" – добавил глава МИД Венгрии.

Напомним, Дональд Трамп официально объявил о своей победе на выборах и выступил перед своими поклонниками с первыми заявлениями. Перед толпой он назвал себя 47-м президентом США и пообещал привести страну в новую эру процветания.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт-международник Александр Краев рассказал о том, как победа Трампа или Гаррис может сказаться на украинских интересах. По его словам, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучший" или "хуже" для Украины. Более важно определить, кто из них будет менее рискованным.

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