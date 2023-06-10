Си Цзиньпин заявил о поддержке африканского мирного плана для Украины

Глава КНР Си Цзиньпин поддержал африканский "мирный план" для завершения войны в Украине. Он выразил надежду, что лидеры нескольких африканских государств, которые собираются посетить со своими "мирными инициативами" Москву и Киев, смогут "выразить рациональные голоса за мир и убедить в необходимости мирных переговоров".

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Об этом Си Цзиньпин заявил в ходе телефонного разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР, пишет Укринформ. Лидер Китая также отметил "последовательную позицию по кризису в Украине", которую занимает Пекин, и выразил готовность содействовать завершению войны "путем диалога".

Китайские дипломаты сообщили о том, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой. Темой для разговора стал "украинский кризис", как именуют в Китае полномасштабную агрессию России против Украины.

Так, по данным китайской стороны, Рамафоса отметил, что Южная Африка поддерживает позиционный документ Китая о политическом решении "кризиса" и надеется, что Украина и Россия смогут возобновить переговоры как можно скорее.

Президент ЮАР также сообщил о планах делегации, в которую войдут лидеры шести африканских стран, включая его, совершить поездку в Украину и Россию, чтобы "добиться скорейшего прекращения конфликта".

Си Цзиньпин сделал акцент на последовательной позиции Пекина относительно "кризиса в Украине" и готовности и в дальнейшем способствовать его политическому урегулированию и решению путем диалога.

"Очень хорошо, что господин президент с лидерами африканских государств сформировали мирную делегацию и посетят Россию и Украину. Надеюсь, миролюбивые страны мира, отстаивающие справедливость, смогут выразить рациональные голоса за мир и убедить в необходимости переговоров", – заявил глава КНР.

Напомним, в мае стало известно, что президенты ряда стран Африки приедут с "мирной инициативой" к Зеленскому, а затем к Путину. Встреча Зеленского с африканскими лидерами намечена на 16 июня, а Путин примет их 17 июня.

Африканские лидеры заявили, что едут в Украину и Россию, чтобы предложить мирную инициативу для завершения войны России против Украины. Во время своего турне они планируют презентовать свой план.