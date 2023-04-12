Си Цзиньпин приказал китайской армии усилить подготовку к 'реальным боевым действиям'

Вооруженные силы Китая получили приказ от главы Коммунистической партии государства Си Цзинпиня усилить военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия. Действия и заявления официального Пекина продолжают накалять обстановку в Тихоокеанском регионе.

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Об этом сообщило агентство AFP. Китай крайне недоволен недавним визитом тайваньского президента Цай Ин Веня в Соединенные Штаты.

"Нашей армии следует решительно защищать территориальный суверенитет и морские интересы Китая, а также защитить всеобщую периферийную стабильность", – передают слова Си французские журналисты.

Напомним, что Китай рассматривает островное государство Тайвань с населением в 24 млн человек как неотъемлемую часть своей территории. Заметное напряжение в регионе выросло в 2022 году, когда Филиппины начали активно демонстрировать свое политическое партнерство с Вашингтоном. Президент США Джо Байден выступил з заявлением, что любая попытка вооруженной агрессии со стороны китайских сил против Тайваня столкнется с реакцией американкой стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе КНР начала масштабные учения с привлечением авиации и флота вокруг острова Тайвань. Официальный Пекин не скрывает, что отрабатывает оцепление и блокаду острова с моря и с воздуха.

Глава МИД Тайваня Джозеф У сказал, что Китай, вероятно, готовится к началу войны. Он сделал это заявления через день после того, как китайский авианосец во время учений репетировал блокаду острова.