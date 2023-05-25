Швеция все еще против передачи Украине истребителей JAS Gripen, но уже готова допустить украинских пилотов к обучению на них
Министр обороны Швеции Пол Йонсон повторно заявил, что его правительство не готово к передаче боевых истребителей JAS Gripen Украине, поскольку это может пагубно отразиться на национальной безопасности. Однако Стокгольм поддержал решение о старте учений украинских пилотов на этих боевых самолетах, что может служить положительным сигналом.
Об этом сообщили в информагентстве Euractive. Шведский чиновник заметил, что сейчас на вооружении его Воздушных сил нет такого количества самолетов, чтобы делать поставки дружеским странам.
"Россия сейчас сильно ослаблена в сухопутных войсках, а вот в военно-морских и военно-воздушных силах они практически целы. Так что у нас нет излишков на военных базах", – указал Йонсон.
При этом он добавил, что вовсе не возражает, чтобы украинские специалисты могли иметь доступ к штурвалу JAS Gripen. Поэтому сейчас вместе с коллегами обсуждает перспективу подготовки бойцов Воздушных сил ВСУ на полигонах Швеции.
Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня президент Зеленский провел переговоры с министром обороны Швеции Йонсоном. Политики обсудили работу авиационной коалиции, направленной на снабжение Украины американскими истребителями F-16.
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