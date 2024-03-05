Президент Венгрии подписал ратификацию членства Швеции в НАТО: что это значит

Новоизбранный президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО. Свою подпись под документом, снимающим последние ограничения на пути этой страны в Североатлантический альянс, глава государства подписал в первый день пребывания на высшем посту, 5 марта.

Об этом говорится в сообщении, появившемся на сайте президента Венгрии. Там подчеркнули: эта подпись стала "первым решением" новоизбранного главы государства.

"Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", – говорится в сообщении.

Теперь документ должен быть опубликован в официальном вестнике, что ознаменует его вступление в силу.

Напомним, во время голосования в венгерском парламенте за ратификацию вступления в НАТО Швеции проголосовали 188 депутатов, против выступили шестеро.

2 марта спикер венгерского парламента подписал решение Национальной ассамблеи о ратификации вступления Швеции в НАТО и направил его на согласование президенту страны.

Теперь снято последнее препятствие на присоединении Швеции к Альянсу. Она станет 32 страной, входящей в этот оборонный блок – и, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поможет объединению стать "сильнее и безопаснее".

Венгрия была последней страной, блокировавшей вступление Швеции в Альянс. А такое усиление блока важно не только для Стокгольма, но и для Киева: членство Швеции в НАТО было обязательным условием для предоставления нашей стране шведских истребителей 4-го поколения JAS39 Gripen.