Финляндия провела у берегов РФ первые военные учения в составе НАТО. Фото

В Финском заливе у берегов России прошли учения берегового флота Финляндии совместно с двумя кораблями НАТО. Это первые военные учения страны после вступления в Альянс.

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Об этом сообщает издание Yle. Два фрегата пришвартовались к причалу гавани в Хельсинки в четверг утром.

Это первые корабли постоянной военно-морской дивизии НАТО, которые побывали здесь после вступления Финляндии в НАТО.

Накануне корабли приняли участие в первых за время членства в НАТО учениях Берегового флота в Финском заливе. Они останутся в Хернесаари до воскресенья.

FGS Mecklenburg-Vorpommern ВМС Германии и NRP Bartolomeu Dias ВМС Португалии являются частью морских сил быстрого реагирования НАТО. Корабли ранее посещали как минимум Турку и Хельсинки. Начальник штаба Прибрежного флота, командующий Ян-Эрик Айтос отметил, что визит мало чем отличается от предыдущих в связи с недавним членством в НАТО.

"Мы сотрудничали с НАТО на протяжении десятилетий. Операция была проведена так же, как это делает НАТО. Теперь, конечно, мы познакомимся поближе с многочисленными документами и методами работы НАТО", – отметил он.

FGS Mecklenburg-Vorpommern имеет вес около 3600 тонн. На корабле длиной почти 140 метров в основном 193 члена экипажа и 26 офицеров.

NRP Bartolomeu Dias имеет вес около 3200 тонн и в длину чуть более 120 метров. В основном на корабле работает 174 члена экипажа.

Напомним, 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Глава МИД этой страны в Брюсселе подписал соответствующий документ.

После этого сухопутные границы России, начинавшей полномасштабную агрессию против Украины под предлогом "недопущения увеличения" этого оборонительного союза, увеличились на 1200 км.

В России уже взорвались из-за этого угрозами и заявили, что "вынуждены принять меры". Также в российском МИД заявили, что из-за вступления в Альянс Финляндия якобы "стала одной из ничего не решающих стран-членов НАТО" и "потеряла свой особый голос по международным делам".