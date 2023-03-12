Швейцария утилизирует десятки рабочих зенитных ракет, которые могли бы пригодиться ВСУ

Швейцария начала утилизацию устаревшего оружия, уничтожив в пределах первого транша 60 оборонительных систем "Рапира". Это вызвало бурную реакцию среди политиков, занимающихся вопросами безопасности, – они считают, что такое вооружение может пригодиться Вооруженным силам Украины.

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Об этом сообщило издание NZZ. Представитель федерального офиса оборонных закупок Armasuisse Кай-Гуннар Сиверт заявил, что в рамках следующих траншей планируется демонтировать и утилизировать все системы. Их начали выводить из эксплуатации с конца 2022 года из-за перевооружения армии более современным вооружением.

Отмечается, что швейцарская армия закупила "Рапиры" в 1980-х годах. В состав установки входит стартовая площадка и радарная система. Однако бывший главный редактор Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift (ASMZ) Петер Шнайдер выразил убеждение, что указанные системы еще не слишком устаревшие и могут быть очень хорошо использованы против низколетающих целей, таких как беспилотники, или даже истребителей и вертолетов. По мнению Шнайдера, они могли помочь Украине защитить гражданскую инфраструктуру.

Член Национального совета от зеленых либералов Франсуа Пуанте назвал абсурдом утилизацию в Швейцарии оружия, которое может быть столь ценным для Украины. К тому же его передача может быть юридически возможна.

В материале отметили, что история с "Рапирой" освещает фундаментальную проблему: Швейцария выведет из эксплуатации многие иностранные системы вооружений в ближайшие несколько лет. К примеру, 248 боевых машин пехоты M113 и более 100 артиллерийских орудий M109. Обе системы - американская продукция и находятся на линии фронта в Украине.

Напомним, ранее в Швейцарии также отклонили резолюцию по снятию запрета на реэкспорт оружия, что предполагало бы передачу Украине швейцарского вооружения. Некоторые парламентарии увидели в такой инициативе угрозу репутации страны как нейтрального государства-посредника.

Однако вопрос реэкспорта оружия будет также на повестке дня нижней палаты – Национального совета – во время текущей сессии. В ближайшее время она обсудит предложение Комитета по вопросам политики безопасности, выдвинутое в январе 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия хотела бы выкупить законсервированные танки Leopard 2, хранимые Швейцарией. Последняя имеет на хранении 96 таких боевых машин, еще 134 Leopard 2 – на вооружении. Вопрос их передачи компании-производителю Rheinmetall, вероятно, вызовет "горячие политические прения";

– правительство Швейцарии отказалось конфисковывать замороженные российские активы. Причина – якобы нарушение конституции и подрыв существующего правопорядка.

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