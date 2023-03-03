Германия хочет купить у Швейцарии списанные танки Leopard 2: СМИ узнали подробности

Германия хотела бы выкупить законсервированные танки Leopard 2, которые хранит Швейцария. У последней есть на хранении 96 таких боевых машин, еще 134 Leopard 2 – на вооружении.

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Эти танки не будут передавать Украине, пишет Blick. Берлин планирует передать военную технику обратно производителю Rheinmetall, чтобы восполнить пробелы в вооружении стран-членов ЕС и НАТО, помогающих ВСУ.

Журналисты написали, что 96 Leopard 2 на секретном складе в восточной Швейцарии "законсервированы и почти забыты". Однако вопрос их передачи компании-изготовителю Rheinmetall, вероятно, вызовет "жаркие политические дебаты".

Дело в том, что сделка требует парламентского голосования. Швейцарские депутаты должны вынести официальное решение о выводе указанных танков из эксплуатации (о скольких именно идет речь, пока неизвестно). Но в январе и феврале местные комиссии отклонили инициативу о возвращении ФРГ до 30 из 96 списанных танков.

В Blick написали, что большинство парламентариев придерживалось позиции, что танки являются стратегическим резервом армии, который необходимо сохранить. В то же время спикер минобороны Швейцарии говорил, что отказаться можно от "ограниченного количества" Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Правительство Швейцарии отказалось конфисковать замороженные российские активы. Это объяснили существующим законодательством. При этом страна продолжит обсуждать возможность конфискации валютных резервов центрального банка РФ и других государственных активов, а также введения более жестких уголовных наказаний за нарушение санкций.

– Швейцария тем временем дала разрешение на конфискацию $140,5 млн окружения беглого президента Украины Виктора Януковича. Речь идет об активах, замороженных в 2014 году.

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