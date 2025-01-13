Швейцария обещает не арестовывать Путина, если тот приедет на переговоры с Трампом – The Times

Швейцария пообещала иммунитет военному преступнику Владимиру Путину от ареста. Это произойдет в том случае, если российский диктатор примет участие в мирных переговорах и встретится с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом на территории этой страны.

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Об этом сообщает The Times. Отмечается, что у правительства Швейцарии есть полномочия сделать исключение для мирных переговоров и гарантировать неприкосновенность Путину.

"Берн регулярно информирует Киев, Москву и Вашингтон о готовности провести новый саммит для поиска мира в Украине", – заявил Николя Бидо, официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии.

При этом эта страна будет юридически обязана задержать Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда на арест, если российский диктатор примет участие в саммите.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своей скандальной пресс-конференции во Флориде заявил, что знает о желании российского диктатора Владимира Путина встретиться с ним и даже очертил временные рамки такой встречи – после своей инаугурации. Несмотря на то, что в Кремле пока нет никакой предметной подготовки к такой встрече.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Сербия вслед за Швейцарией выразила желание провести на своей территории встречу избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным. Президент Александар Вучич сказал, что страна в этом "заинтересована".

– Накануне в Швейцарии заявили, что готовы организовать на своей территории встречу Трампа с Путиным. В МИД страны подчеркнули, что намерены поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира. При этом там уточнили, что организуют встречу, только если Вашингтон и Кремль сами об этом попросят.

– 9 января Трамп заявил, что намерен встретиться с диктатором Путиным, чтобы "положить конец войне". Однако будущий глава Штатов не назвал точную дату переговоров.

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