Вучич призвал Трампа и Путина провести переговоры в Сербии: гарантировал 'полную безопасность'

Сербия следом за Швейцарией выразила желание провести на своей территории встречу избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным. Президент Александр Вучич сказал, что страна в этом "заинтересована".

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Его слова в воскресенье, 12 января, процитировало издание EuroNews. Он отметил, что Сербия не является ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, поэтому "полностью готова гарантировать полную безопасность обоим президентам".

"Поскольку я вижу, что некоторые предлагают свое место для встречи Путина и Трампа, я хотел бы впервые официально заявить, что Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Почему? Сербия формально находится вне военных блоков, как некоторые страны, предлагающие свои услуги в качестве принимающих стран, поэтому является автономной и независимой страной", – сказал президент.

Вучич заявил, что Сербия – это страна, где Трамп "пользовался наибольшей поддержкой во всей Европе", но и "президент Путин по-прежнему очень, очень популярен".

"Поэтому я думаю, что это место на земном шаре было бы чрезвычайно подходящим для них обоих", – сказал он.

Накануне в Швейцарии заявили, что готовы организовать на свой территории встречу Трампа с Путиным. В МИД страны подчеркнули, что намерены поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира.

При этом там уточнили, что организуют встречу, только если Вашингтон и Кремль сами об этом попросят.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 января Трамп заявил, что намерен встретиться с диктатором Путиным, чтобы "положить конец войне". Однако будущий глава Штатов не назвал точную дату переговоров.

– В Кремле в ответ на это заявили, что Путин якобы готов на эту встречу "без всяких условий". Там указали, что для этого нужно только желание Вашингтона, и не забыли напомнить о позиции относительно Украины.

– Политический эксперт Алексей Кошель считает, что и Москва, и Вашингтон прилагают усилия, чтобы организовать встречу Путина и Трампа, так как она будет выгодна обеим сторонам. Для будущего лидера США это возможность продемонстрировать миру, что Америка оставляет за собой функции "мирового полицейского".

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