Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина: что о ней известно

Во вторник, 24 августа, Кэти Хокул стала первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк (США). Демократ из западного Нью-Йорка была приведена к присяге на короткой церемонии в Капитолии.

Об этом пишет АР. Предыдущий губернатор Эндрю Куомо подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

Кэтлин Кортни Хокул родилась в 1958 году в Буффало, вторая из шести детей в рабочей ирландской семье. Изучала политологию в Сиракузском университете, в этот период встретилась со своим будущим мужем Биллом Хокулом, который впоследствии работал федеральным прокурором в Буффало. Получила степень доктора юриспруденции в школе права Католического университета Америки.

В 2015 году вступила в должность вице-губернатора штата Нью-Йорк, победив на выборах вместе с губернатором Куомо. В 2018 году они были переизбраны.

В должности вице-губернатора занималась борьбой со злоупотреблением героином и опиоидами. В 2015 году возглавляла кампанию Куомо "Enough is Enough" (Хватит значит хватит) против сексуальных нападений в колледжах.

Напомним, Эндрю Куомо обвинили в сексуальных домогательствах к 11 женщинам. В расследовании подчеркивается, что губернатор целовал, обнимал и трогал бывших и нынешних чиновниц.

В офисе генпрокурора раскрыли подробности одного из случаев домогательства со служащей силового ведомства: губернатор проводил рукой по ее животу и спине, целовал в щеку и спрашивал, почему та не надела платье.

Также отмечается, что Куомо намеревался отомстить одной из женщин, которая публично обвиняла его. Сам чиновник отрицает все обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден лично призвал Куомо уйти в отставку.