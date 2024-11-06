Шольц уволил министра, предлагавшего отменить выплаты для украинцев: судьбу правительства будет решать Бундестаг

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об увольнении министра финансов Германии Кристиана Линднера. Он инициировал вотум доверия своему правительству и подчеркнул, что вопрос о досрочных выборах будет решать Бундестаг.

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Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на источники в коалиции. Отмечается, что Шольц заявил об изменениях в правительстве по завершении очередного раунда встречи в ведомстве канцлера вечером 6 ноября.

В ходе встречи коалиционный комитет искал разрешения спора с FDP Линднером по поводу экономической и бюджетной политики, но не нашел его.

"Я принял тяжелое решение", – сказал Шольц.

Он обвинил Линднера в эгоизме и неготовности к необходимым компромиссам, в том числе и в вопросе поддержки Украины.

По словам Шольца, в среду, 6 ноября, он сделал Кристиану Линднеру очередное предложение по поддержке экономики и дополнительной помощи Украине. Однако министр финансов не изъявил готовности реагировать на предложения.

Линднера беспокоила только политика клиентуры и краткосрочная выживаемость его собственной партии, добавил канцлер.

"Такой эгоизм непостижим. Слишком часто федеральный министр Линднер блокировал законы, слишком часто он использовал недалекую партийную политическую тактику. Он слишком часто обманывал мое доверие. Оснований для дальнейшего сотрудничества нет", – сказал Шольц.

Канцлер также заявил, что 15 января будет просить Бундестаг о вотуме доверия своему правительству. Если большинство парламентариев не выскажут его, то до конца марта состоятся новые выборы.

Напомним, что именно министр финансов Германии Кристиан Линднер хотел упразднить выплаты для беженцев из Украины. Он предлагал отменить стандартные соцвыплаты по безработице ("бюргергельд"), которые украинцы получают на равных с немцами и другими резидентами страны.

Как сообщал OBOZ.UA, глава немецкого правительства Олаф Шольц заверил, что Берлин останется одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что сейчас партнеры должны сосредоточиться на том, чтобы у Украины было достаточно вооружения, чтобы продолжать бороться с вторжением российских оккупантов. Особенно это актуально в условиях, когда Россия привлекает к участию в войне войска КНДР. В то же время Шольц подчеркнул, что не планирует менять свою позицию по поводу членства Украины в НАТО.

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