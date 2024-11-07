Распад коалиции не помешает: Германия сможет предоставить Украине большую часть обещанных ранее €4 млрд – Reuters

Несмотря на распад коалиции, Германия продолжит поддерживать Украину в 2025 году. Берлин сможет предоставить Киеву большую часть из обещанных 4 миллиарда евро (4,3 миллиарда долларов) помощи, даже если не сможет вовремя утвердить бюджет на 2025 год из-за роспуска коалиционного правительства.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в бюджетном комитете парламента Германии. Они отметили, что ФРГ не столкнется с прекращением работы правительства, поскольку будет действовать временное управление бюджетом.

По словам источников, средства, предназначенные для помощи Украине, в основном являются целевыми ассигнованиями, поэтому могут быть выделены в рамках временного бюджетного управления, если бюджет не будет принят из-за распада коалиции.

Согласно проекту бюджета на 2025 год, немецкая помощь Украине была сокращена до 4 миллиардов евро в 2025 году с около 8 миллиардов евро в 2024 году.

Германия надеялась, что Украина сможет удовлетворить большую часть своих военных нужд за счет кредитов в размере 50 миллиардов долларов с поступлений от замороженных российских активов, одобренных G7.

Однако возвращение республиканца Дональда Трампа в Белый дом вызвало в Европе обеспокоенность тем, что поддержка Киева со стороны США может уменьшиться. Коалиционное правительство Германии распалось спустя несколько часов после того, как победа Трампа стала очевидной в среду, 6 ноября.

Правительство Германии согласовало бюджет летом, и оно должно было быть утверждено парламентом до конца года, но теперь это может быть отсрочено до середины 2025 года.

Политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

После освобождения Линднера и выхода министров из его Свободной демократической партии из правительства кабинет Шольца потерял поддержку большинства в парламенте.

Канцлер выразил надежду, что его правительство меньшинства сможет продолжить работу, а необходимые законопроекты удастся принимать при поддержке ХДС/ХСС.

Правительственные источники сообщили, что Шольц хотел увеличить пакет помощи Украине на 3 миллиарда евро (3,22 миллиарда долларов) – до 15 миллиардов евро, и профинансировать его путем приостановления закона, который ограничивает заимствования.

Линднер заявил, что канцлер пытался заставить его нарушить предел расходов, который министр отказался поддержать.

"Особенно сегодня, через день после такого важного события, как выборы в США, такой эгоизм абсолютно непонятен", – заявил Шольц.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября Олаф Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. Канцлер инициировал вотум доверия своему правительству и подчеркнул, что вопрос о досрочных выборах будет решать Бундестаг.

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