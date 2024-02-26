Рекордное количество: стало известно, сколько россиян попросили убежища в Южной Корее в 2023 году

Рекордное количество россиян в 2023 году попросили убежища в Южной Корее. Среди беженцев граждан страны-агрессора было больше всего – 5750 человек.

Об этом свидетельствует отчет иммиграционной службы страны. В прошлом году власти зарегистрировали в 5,5 раза больше россиян, чем в 2022 году, когда о политическом убежище попросили лишь 1038 человек.

С 18 838 просителей убежища в Южной Корее в 2023 году россиян было больше всего, за ними идут граждане Казахстана (2094), Китая (1282), Малайзии (1205) и Индии (1189).

Отметим, что с начала 2024 года заявления о предоставлении убежища подали уже 376 граждан РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минфине России пожаловались, что жители страны начали "в карманах" вывозить из нее золото. Причем "слишком много". Причина – пока это законный способ обойти пошлину.

По прогнозам западных экспертов, экономика России может не выдержать растущих затрат на фоне ограниченного предложения и скачка инфляции. Причина – пребывание в состоянии опасного перегрева.

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