Шольца проверят о причастности к мошенничеству на €30 млрд евро во время работы мэром Гамбурга – Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с новым расследованием скандала с налоговым мошенничеством. Он может быть причастен к уклонению от уплаты налогов на сумму 30 млрд евро во время работы мэром Гамбурга.

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Об этом сообщает Politico. Парламентское расследование запланировано после Пасхи. Инициатором выступила правоцентристская оппозиция Германии.

"Дело, которое началось более пяти лет назад, когда Шольц еще был мэром города-государства Гамбург, связано с более широким так называемым делом "Cum Ex", в рамках которого немецкое государство было обмануто на более чем 30 миллиардов евро, поскольку некоторые банки, компании или частные лица требовали от властей возмещения налогов за предполагаемые расходы, которые так и не были произведены", – пишет издание.

Подозревать Шольца в этом правонарушении начали еще в 2021 году. Но тогда его потенциальное участие оставалось неясным.

В частности, Шольц во время своего пребывания на посту мэра якобы трижды встречался наедине с одним из владельцев банка MM Warburg & Co, который в то время уже был под следствием налоговой инспекции Гамбурга. Чиновники планировали вернуть 47 миллионов евро, которые, по их мнению, были получены нечестным путем в связи с мошенничеством.

Однако, в конце концов, финансовый орган позволил истечь сроку исковой давности по платежному требованию, а годы спустя, после того, как стали известны подробности встреч Шольца с банкиром, критики начали сомневаться, мог ли он вмешаться в дело банка.

Сам канцлер постоянно отрицал свою причастность, однако он так и ответил на то, что обсуждалось во время частных встреч, заявляя, что не может вспомнить содержание дискуссий. В то же время он заявлял, что банк вернул 47 миллионов евро по решению суда.

"Этот обширный пробел в памяти канцлера после первоначального воспоминания о конкретной встрече вызывает множество вопросов, требующих прояснения", — говорится в письме ХДС/ХСС.

Региональный парламент Гамбурга планирует вызвать Шольца в третий раз в следственный комитет по расследованию этого скандала.

В письме парламентской группе ХДС/ХСС председатели Фридрих Мерц и Александр Добриндт заявили, что дело должно быть расследовано из-за его "значительного" значения для национальной политики Германии.

"Мы запросим парламентский комитет по расследованию налогового дела Шольца-Варбурга в немецком Бундестаге в первую парламентскую неделю после пасхальных каникул", – заявил заместитель председателя фракции Христианско-демократический союз Матиас Миддельберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году соседи канцлера Германии Олафа Шольца нашли внутренние правительственные документы в мусорном контейнере их жилого комплекса. Там были распечатки календаря встреч, переписки по электронной почте и черновики речей жены политика, министра образования Бритты Эрнст.

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