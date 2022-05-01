Шольц в вопросе поставок оружия Украине руководствуется принципом 'все или никто' – СМИ

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц признался, что регулярно подвергается критике и давлению в связи с предельно инертной позицией Бундестага в отношении поставки вооружения Украине. При этом он предпочитает сохранять осторожность и не проявлять инициативы, действуя обособленно от европейских партнеров.

Об этом он рассказал в интервью изданию Bild am Sonntag. Политик подчеркнул, что его осторожность основана на нежелании ввергать свою страну в открытую военную кампанию с Россией.

"Я нахожу поспешные действия и самостоятельные усилия Германии сомнительными. Но уверяю вас, я принимаю решения быстро и согласованно с нашими партнерами", – заметил Шольц.

Отметим, что Украина неоднократно обращалась к ФРГ за поставками танков Leopard и гаубицами. Берлин пока одобрил насыщение украинской армии танками "Гепард", что встретило одобрение большей части немецкого населения.

Видео дня

"В то же время Шольц дал понять, что до тех пор, пока США и другие союзники Европы не будут посылать в Украину западные боевые танки, Германия тоже не будет", – подытожили журналисты результаты интервью с главой Бундестага.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– военный эксперт Алексей Арестович заявил, что при появлении новейшего западного вооружения в Украине, армия защитников нашей земли сможет перейти в наступление;

– переизбранный лидер Франции Эммануэль Макрон позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и заверил, что Киев может рассчитывать на усиленную военную помощь от Парижа;

– в Генштабе ВСУ объяснили, как изменит ход военной кампании в Украине принятый на Западе ленд-лиз.