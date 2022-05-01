Арестович дал прогноз, что ждет Украину летом и когда будут ожесточенные бои

До начала июня в Украину поступит достаточное количество современного западного вооружения. И это изменит соотношение сил на конкретном участке фронта.

Летом украинская армия может перейти в наступление и тогда в Украине с новой силой начнутся ожесточенные бои. Такой прогноз в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его мнению, война с удвоенной силой продолжится в июне-июле этого года. Это будет связано с тем, что Вооруженные Силы Украины будут готовы переходить в наступление и очищать свою землю от российских оккупантов.

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"По новым срокам выходит, что до конца мая – начала июня западное оружие поступит в товарных количествах, способных изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта. Возможно, на 2-3. И мы, думаю, к середине июня получим вооруженные этим оружием части, которые готовы переходить к наступлению", – сказал Арестович.

Как только это случится, защитники Украины перейдут в атаку. И последующие недели пройдут под знаком ожесточенных битв с оккупантами.

"То есть вторая половина июня–начало июля – это жестокие бои, только украинская армия пойдет в наступление. За это время российская армия будет пытаться создать свою встречную группировку – либо во встречные бои вступить, либо в оборонные", - убежден Арестович.

По его мнению, пытаясь доукомплектовать разгромленные украинцами воинские подразделения, Кремль начнет массово гнать на войну солдат срочной службы, в частности, тех, кто был призван в апреле этого года.

Напомним, Арестович прокомментировал угрозы РФ в адрес Запада из-за помощи Украине. Он напомнил российским "полководцам" и "стратегам", что они уже почти месяц безуспешно пытаются "взять" Славянск и Краматорск.

Также Арестович назвал подобные заявления президента РФ Владимира Путина "глупой затеей", поскольку западные разведки точно знают, где находится его бункер. И у них могут в конце концов сдать нервы.