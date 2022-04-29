Генерал Романенко: ленд-лиз поможет Украине разбить армию Путина и освободить страну. Интервью

Программа ленд-лиз, принятая в США, позволит Украине гораздо быстрее получать необходимую военную помощь от союзника, минуя массу бюрократических процедур. В ходе второй фазы войны России против Украины Запад изменил задачи военной помощи нашей стране.

Если сначала нам помогали защищаться от агрессора, то теперь союзники дают Украине вооружение, способное остановить российскую армию и даже разгромить ее. Тем не менее, говорить о том, что де-факто началась Третья мировая война, пока преждевременно.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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– Чем формат военной помощи Украине в условиях ленд-лиза будет отличаться от предыдущего формата помощи, которую наша страна получала до этого?

- Здесь важно уточнить: ленд-лиз не дает новые вооружения. Это инструмент, который позволяет быстро решать вопросы по предоставлению военной техники, а какой именно техники – это решается подачей Украины и утверждением соответствующим руководством соответствующих государств.

Например, в Германии приняли решение о поставках тяжелого вооружения Украине, но поставки начнутся только к лету. Снарядов тоже нет. Бразилия сказала: мы дадим снаряды, но тоже к лету. Что-то тормозится в Швейцарии, что-то в Австрии. А нам каждый час дорог, не то, что день.

Благодаря ленд-лизу эти вопросы можно решить быстро. Он дает возможность президенту США все решать в ускоренном порядке.

В отношении перечня техники очень важным является решение, которое принималось в Германии на совещании министров обороны. Там же было сказано, что изменились задачи военной помощи Украине.

До этого ставилась цель помочь Украине устоять в оборонительных боях. От легкого вооружения перешли к тяжелому, но старых советских или натовских образцов. Теперь же сформулирована другая цель: с помощью Украины и союзников Россию надо ослабить до такой степени, чтобы она в ближайшее время не смогла проявлять акты агрессии к другому государству.

Для решения этой новой задачи нужна другая техника и вооружения. Это должны быть вооружения ХХI века, которые были бы качественно лучше российских. Например, артиллерийские системы, переданные Украине, должны стрелять на 5-10 километров дальше, оружие должно быть высокоточным.

Американские системы залпового огня могут стрелять от 30 до 300 километров, есть и системы с дальностью до 500 километров. Кроме того, это системы противовоздушной обороны, беспилотные морские платформы, более тяжелые всепогодные дроны по сравнению с Bayraktar ТВ2, дроны-камикадзе типа Switchblade-300 или Switchblade-600. Ракетное оружие. И так далее.

Совокупность этого оружия позволит Украине остановить продвижение российских войск, разбить вооруженные силы РФ и перейти к контрнаступательным действиям.

– Но ведь для того, чтобы пользоваться этим новейшим вооружением, украинские военные должны сначала его освоить? Например, сегодня ВСУ получили оружие. Когда они смогут применять его в военных действиях?

– Это зависит от сложности вооружения. Например, чтобы освоить новый зенитно-ракетный комплекс с элементами противоракетной обороны, нас учили годами. Сейчас все сроки сократились.

Чтобы освоить боевое применение такого комплекса, будет достаточно нескольких месяцев. А пушечные системы можно освоить за недели. Наши военные в этом плане творят чудеса. В условиях войны у людей открываются новые возможности, особенно у мотивированных.

Наши военные мотивированы, потому что, пока они учатся, гибнут их товарищи. Поэтому новую технику осваивают чуть ли не круглосуточно, и сроки освоения сокращаются небывало.

За счет преимущества в ракетных вооружениях россияне бьют по всей Украине, но как только они почувствуют, что ЗСУ есть чем отвечать, ситуация изменится. Это как с крейсером "Москва". Как только он был потоплен, россияне сразу же отошли за 200 километров. Так будет и по остальным вооружениям.

– Каков механизм передачи вооружений? Украина говорит, что ей необходимо, согласует с союзниками…

– Да. Мы говорим, в чем проблема, союзники говорят – для решения этой проблемы у нас есть такие вооружения, это мы можем дать.

– Многие говорят о том, что решением по ленд-лизу США фактически вступили в войну с Россией на стороне Украины, а также о том, что это де-факто начало Третьей мировой войны. Вы согласны с такими оценками?

– Нет, с Третьей мировой пока не согласен. Предпосылки к этому есть. Например, в процесс может включиться Приднестровье и Молдова. Но американцы, натовцы декларируют: это гибридная война.

Вообще во всех войнах, которые РФ вела в последние десятилетия, Россия выступала как "миротворец", как член ОДКБ. Они делали это, чтобы формально не нарушать международное законодательство. Но сейчас они нарушили столько, что страны Запада начали оказывать Украине поддержку такого огромного уровня.

Но пока о Третьей мировой войне говорить рано.